publié le 19/08/2017 à 06:30

Trente-six heures après l'horreur, l'Espagne panse ses plaies. Jeudi 17 et vendredi 18 août, une double attaque terroriste, revendiquée pour l'une d'elles par l'État islamique, a frappé la péninsule ibérique et brisé le destin de 14 personnes. Treize d'entre elles n'ont pas survécu après avoir été fauché aux alentours de 17 heures jeudi par une camionnette blanche sur La Rambla, l'avenue la plus touristique de Barcelone. Une autre a perdu la vie après une collision volontaire avec une Audi A3 sur le bord de mer de la station balnéaire de Cambrils. Le conducteur de la camionnette de Barcelone, qui a pris la fuite après avoir commis son geste, concentre toutes les attentions de la police. Il n'a toujours pas été formellement identifié.



Si l'Espagne, soutenue par les grandes démocraties européennes et occidentales, est toujours plongée dans l'émotion, la police, elle, tente encore de faire la lumière sur ce double attentat tragique. Les autorités essaient de remonter une cellule, composée au total d'une douzaine de personnes. Cinq assaillants, parmi lesquels trois Marocains vivant depuis leur enfance en Espagne et tous habitants de Ripoll, ont été abattus à Cambrils. Depuis le début de l'enquête, quatre suspects ont déjà été arrêtés à Ripoll et Alcanar, là où 24 heures plus tôt une maison, qui pourrait être le repaire du commando, a été soufflée par une explosion. Cette dernière, qui a fait un mort, pourrait avoir précipité la double attaque et mis à mal un plan encore plus meurtrier, selon la police.



Suivez la progression de l'enquête en direct :

7h30 - Moins de 24 heures après le début de l'enquête, quatre suspects ont été interpellés par la police catalane. Douze hommes pourraient avoir composer la seule cellule jihadiste responsable des attaques de Barcelone et de Cambrils. Les auteurs présumés se connaissaient très bien. Certains étaient même frères : inconnus des services de renseignement, ils étaient tous originaires du même village du nord de l'Espagne. L'explosion d'une bouteille de gaz dans leur planque située à Alcanar aurait pu précipiter leur passage à l'acte. Où en est l'enquête ? RTL.fr fait le point ici.

7h07 - RTL a recueilli le témoignage de Pierre. Il était invité chez des amis quand la maison d'Alcanar, située juste en face, a explosé mercredi 16 août. Il raconte la violence du choc ici.



6h50 - Dans ces attaques, la France "paie un lourd tribut", a déploré le président Emmanuel Macron. Vingt-huit personnes, soit un quart des blessés de l'attentat de Barcelone, sont Françaises. Parmi eux, 8 Français sont dans un état grave. Une enquête antiterroriste a été ouverte par le parquet de Paris. Retrouvez les nationalités des victimes.



6h30 - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour ne rien manquer des derniers éléments de l'enquête après la double attaque terroriste qui a frappé Barcelone et Cambrils, les jeudi 17 et vendredi 18 août.