publié le 19/08/2017 à 09:38

Les terroristes du groupe État islamique ont frappé Barcelone et Cambrils à la voiture bélier les 17 et 18 août. Invité de RTL samedi 19 août, Gilles Sacaze, ancien de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), appelle à repenser plus globalement la prise en charge privée de la sécurité pour se prémunir du terrorisme dans le quotidien. "Ça peut concerner une galerie marchande, tous les organisateurs d'événement. Il y a une vraie marge de manœuvre. Aujourd'hui, on s'est contenté de mettre neuf agents de sécurité où il y en avait quatre, mais ce n'est pas ça la réponse."



Pour Gilles Sacaze, par ailleurs co-fondateur de Gallice, il faut "attaquer la dimension idéologique" en plus de la "partie opérationnelle". "Aujourd'hui, on n'est pas en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre l'islam radical."

Selon les conclusions partielles de l'enquête espagnole, un commando semble avoir semé la terreur en s'en prenant une nouvelle fois à des cibles dites "molles". Le spécialiste assure que "plus on protège en Europe nos sites touristiques, plus les gros attentats avec plusieurs centaines de morts leur sont difficiles aussi." Les terroristes "vont se rabattre sur ces cibles-là, et c'est très difficile à anticiper." Un changement de stratégie dû à "nos frappes à l'extérieur". "On leur interdit de mettre en place une base logistique solide pour développer des modes opératoires très sophistiqués."