publié le 19/08/2017 à 09:00

Plus d'un an et demi après Paris, Barcelone et Cambrils sont à leur tour confrontées au terrorisme. Selon un bilan encore provisoire, au moins 14 personnes (13 à Barcelone et une à Cambrils) ont perdu la vie après que des voitures bélier ont foncé sur la foule à sept heures d'intervalle sur ces deux sites fréquentés des touristes à l'heure estivale. Depuis le premier drame, jeudi 17 août, les messages de solidarité et de bienveillance affluent de par le monde.



Invitée de RTL samedi 19 août, Anne Hidalgo, maire de Paris née en Espagne, a été envahie par l'émotion. Elle a ressenti "beaucoup de tristesse, car bien sûr dès les premières informations, on a su que c'était un attentat, qu'il y avait des blessés graves (...) C'est vrai que j'ai pensé aux heures qui suivent, à ces moments qui sont terribles où il faut être aux côtés des victimes, des familles. Puis ce qui me frappe beaucoup, et qui me reste en mémoire après les attentats de Paris, c'est la nécessité de mettre en place une aide psychologique pour toutes les personnes impactées. Dans tous les cas, il y a un besoin de parole, d'exprimer une peur."

L'aménagement urbain de Barcelone n'a-t-il pas failli ? "L'heure n'est pas à chercher des polémiques, il faut bien sûr sécuriser tous les sites, tous les lieux, tous les endroits où il peut y avoir des foules. (À Paris, ndlr), on a appris de l'expérience et des derniers attentats." La maire de Paris insiste davantage sur la réponse des Barcelonais aux jihadistes. "Je pense que ce rassemblement qu'il y a sur la place de Catalunya, cette foule immense rassemblée, ces slogans autour de cette idée "Ne vous nous ferez pas peur, on continuera à vivre" sont des attitudes qui sont indispensables et nécessaires."