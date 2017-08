publié le 19/08/2017 à 13:02

Deux jours après les attentats terroristes qui ont eu lieu en Catalogne, de très nombreuses victimes étaient toujours hospitalisées, principalement dans les établissements de Barcelone. Le dernier bilan fait état de 14 morts et de 126 blessés de 35 nationalités différentes. Parmi les victimes, on dénombre 28 Français. Huit sont grièvement blessés. Parmi eux, un jeune Montpelliérain âgé seulement de six ans.



Mohamed est le cousin de cet enfant gravement touché. Une partie de sa famille se trouvait sur La Rambla quand le terroriste a foncé sur la foule. "J'ai eu des nouvelles que ce matin par mon père. Le petit est dans un état critique, il est dans un coma artificiel. La camionnette s'est apparemment arrêtée sur lui. C'est choquant. C'est une épreuve assez difficile quand une personne s'en va en congés la veille et qu'elle se fait écraser le lendemain", déplore-t-il.

Musulman, le Montpelliérain condamne fermement cette attaque. "On est nous-mêmes des musulmans et on ne comprend pas. Le terroriste n'est qu'un assassin, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, il est juste assassin. Les assassins n'ont pas de religion, ils n'ont pas de cœur, ils fauchent des gamins, des femmes, des hommes. On est à l'abri nulle part, même nous les musulmans."