publié le 19/08/2017 à 12:42

Le groupe État islamique revendique samedi 19 août l'attaque meurtrière qui a touché la station balnéaire de Cambrils en Espagne. Cet attentat qui a fait un mort et six blessés suit celui qui a frappé Barcelone. Jeudi 17 août, sur La Rambla, au cœur de la capitale catalane, une camionnette blanche a fauché sur plus de 500 mètres les passants, faisant au moins 13 morts et 120 blessés. Très rapidement, l'attentat a été revendiqué par Daesh.



Huit heures plus tard, à Cambrils, une Audi a foncé sur la promenade du front de mer avant de percuter une voiture de la police catalane, les Mossos d'Esquadra. Une fusillade a éclaté durant laquelle la police a tué les cinq occupants du véhicule qui portaient de fausses ceintures d'explosifs.

Une cellule d'une douzaine de personnes est responsable du double-attentat. La police catalane estime en effet que les auteurs des deux attaques formaient un "groupe" dont les membres se préparaient à Ripoll, au nord de Barcelone, et Alcanar, plus au sud. Les terroristes préparaient une "attaque de plus grande envergure", selon les autorités espagnoles.



La cellule jihadiste serait passée à l'acte précipitamment après l'explosion d'une planque remplie de bonbonnes de gaz à Alcanar. La police recherche toujours une Kangoo blanche qui pourrait avoir passé la frontière franco-espagnole. Quatre des suspects ont été arrêtés, cinq ont été tués à Cambrils, et trois autres identifiés.