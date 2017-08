et AFP

publié le 18/08/2017 à 21:05

La police espagnole a transmis vendredi 18 août le signalement d'un véhicule blanc de type Kangoo aux autorités françaises, dans le cadre de l'enquête sur les attentats jihadistes à Barcelone et Cambrils.



"Les enquêteurs espagnols ont fait un signalement aux autorités françaises sur ce véhicule en lien avec les attentats" qui ont fait 14 morts et plus d'une centaine de blessés, selon cette source policière confirmant une information du Parisien. Le véhicule pourrait avoir passé la frontière franco-espagnole.

Les forces de l'ordre espagnoles recherchaient encore au moins quatre personnes, dont Moussa Oukabir, le frère du Marocain Driss Oukabir déjà interpellé jeudi à Ripoll, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, selon le journal La Vanguardia.



Parmi ces quatre personnes recherchées, trois sont de Ripoll, petite ville de quelque 10.000 âmes, où trois personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur les attentats. Le porte-parole de la police régionale catalane, Josep Lluis Trapero, a déclaré que l'enquête laissait entrevoir l'existence d'un "groupe de personnes" ayant agi de concert en Catalogne, notamment à Ripoll et Alcanar.