OL-Nîmes, PSG-Amiens, Chelsea-Manchester United... Le programme du week-end

publié le 19/10/2018 à 15:13

Résistera-t-il à un enchaînement de deux chocs à Chelsea en championnat d'Angleterre puis face à la Juventus Turin à domicile en Ligue des champions ? Fragilisé par un début de saison en dents de scie (cinq succès, trois nuls, quatre défaites toutes compétitions confondues), José Mourinho aborde quatre jours de retrouvailles qui vont peser lourd.



Samedi 20 octobre (13h30), l'entraîneur portugais de 55 ans revient à Chelsea, son club de 2004 à 2007 puis de 2013 à 2015. La victoire incroyable face à Newcastle (3-2 après avoir été mené 2-0) a quelque peu calmé les esprits avant ce déplacement chez le 2e du championnat anglais, invaincu en huit rencontres (MU est 8e).

La tâche de "Mou" et de ses Red Devils s'annonce d'autant plus compliquée que plusieurs internationaux sont retournés au club blessés : l'Anglais Luke Shaw, l'Ecossais Scott McTominay et le Serbe Nemanja Matic. Peut-être seront-ils remis pour aborder une autre montagne, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, mardi 23 octobre (21h). Une déroute à Old Trafford pourrait ce soir-là sceller le sort du "Special One".

Henry débute à Strasbourg

Bruno Génésio, lui, a su écarter un début de crise à Lyon en enchaînant trois succès à Manchester City (1-2), sur Marseille (4-2) et à Dijon (0-3) fin septembre. Mais depuis, l'OL a lâché deux points à domicile contre Nantes (1-1) puis le Shakthar Donestk (2-2 à huis clos), avant d'exploser en fin de match au Parc des Princes face au PSG (5-0).



6e de Ligue 1, Lyon doit réagir face à Nîmes, promu qui occupe la 14e place après avoir battu l'OM (3-1) et longtemps accroché Paris (défaite 4-2). Les "Crocodiles" restent toutefois sur sept matchs sans succès (trois défaites, quatre nuls). Après Nîmes vendredi 19 octobre (20h45), l'OL retrouvera la Ligue des champions avec un déplacement en Allemagne, à Hoffenheim, mardi 23 octobre (21h).



Lors de cette 10e journée de Ligue 1, l'invincible leader parisien se frotte à Amiens (13e), samedi 20 octobre (17h). Le soir même (20h), Thierry Henry effectuera ses débuts sur le banc de Monaco (18e) à Strasbourg (9e), tandis que Lille (2e) se rendra à Dijon (16e). Le lendemain, Bordeaux (7e) ira à Montpellier (4e), Rennes (11e) à Saint-Étienne (5e) et Marseille (3e) à Nice (12h) en soirée (21h).

Lopetegui et Kovac sous pression comme Mourinho

En Espagne, le Real Madrid va tenter de renouer avec le succès face à Levante, samedi 20 octobre (13h). L'équipe de Julen Lopetegui reste sur une incroyable série de trois défaites et un nul. En soirée (20h45), le FC Barcelone peut reprendre la place de leader au Séville FC. L'Atlético de Madrid joue à 18h30, à Villareal.



Lui aussi en difficulté comme le Real, ce qui n'arrive quasiment jamais, le Bayern Munich se déplace à Wolfsburg pour le compte de la 8e journée du championnat d'Allemagne, samedi 20 octobre (15h30). Un cinquième mauvais résultat de suite poserait forcément la question de l'avenir de l'entraîneur croate Niko Kovac.