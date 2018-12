publié le 18/09/2018 à 06:10

À une journée de la fin de la phase de poules, le puzzle des 8es de finale de la Ligue des champions 2018-2019 prend sérieusement forme. Il ne reste plus que quatre billets à distribuer. Sont assurés de faire partie du top 16 européen en février et mars prochains l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, l'AS Rome, la Juventus Turin, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Schalke 04, le FC Porto et l'Ajax Amsterdam.



On retrouve donc trois clubs espagnols, deux anglais, deux italiens, deux allemands, un portugais et un hollandais. La France sera-t-elle rayée de la carte pour la première fois depuis que la compétition a adopté son format actuel en 2003-2004 ? A priori, non : Lyon et le PSG ont de bonnes chances de sortir de leur groupe. Mais l'hypothèse n'est pas à exclure.

Pour Monaco, demi-finaliste il y a deux ans, l'élimination est en revanche actée. Les autres éliminés connus sont le PSV Eindhoven, l'Étoile Rouge Belgrade, Galatasaray, le Lokomotiv Moscou, Benfica, l'AEK Athènes, Hoffenheim, le CSKA Moscou, Valence et les Young Boys Berne.

Ligue des champions 2018-2019 : les classements après la 5e journée Crédit : Valentina BRESCHI / AFP

Ligue des champions : résultats et programme

Mardi 18 septembre 2018 :



Groupe A :

Club Bruges - Borussia Dortmund : 0-1

AS Monaco - Atlético de Madrid : 1-2



Groupe B :

FC Barcelone - PSV Eindhoven : 4-0

Inter Milan - Tottenham : 2-1



Groupe C :

Liverpool - PSG : 3-0

Étoile Rouge de Belgrade - Naples : 0-0



Groupe D :

Galatasaray - Lokomotiv Moscou : 3-0

Schalke 04 - Porto : 1-1



Mercredi 19 septembre 2018 :



Groupe E :

Ajax Amsterdam - AEK Athènes : 3-0

Benfica - Bayern Munich : 0-2



Groupe F :

Shakhtar Donetsk - Hoffenheim : 2-2

Manchester City - Lyon : 1-2



Groupe G :

Real Madrid - AS Rome : 3-0

Viktoria Plzen - CSKA Moscou : 2-2



Groupe H :

Young Boys Berne - Manchester United : 0-3

Valence - Juventus Turin : 0-2



Mardi 2 octobre 2018 :



Groupe E :

Bayern Munich - Ajax Amsterdam : 1-1

AEK Athènes - Benfica : 2-3



Groupe F :

Hoffenheim - Manchester City : 1-2

Lyon - Shakhtar Donetsk : 2-2



Groupe G :

CSKA Moscou - Real Madrid : 1-0

AS Rome - Viktoria Plzen : 5-0



Groupe H :

Juventus Turin - Young Boys Berne : 3-0

Manchester United - Valence : 0-0



Mercredi 3 octobre 2018 :



Groupe A :

Atlético de Madrid - Club Bruges : 3-1

Borussia Dortmund - AS Monaco : 3-0



Groupe B :

Tottenham - FC Barcelone : 2-4

PSV Eindhoven - Inter Milan : 1-2



Groupe C :

PSG - Étoile Rouge de Belgrade : 6-1

Naples - Liverpool : 1-0



Groupe D :

Lokomotiv Moscou - Schalke 04 : 0-1

Porto - Galatasaray : 1-0



Mardi 23 octobre 2018 :



Groupe E :

AEK Athènes - Bayern Munich : 0-2

Ajax Amsterdam - Benfica : 1-0



Groupe F :

Hoffenheim - Lyon : 3-3

Shakhtar Donetsk - Manchester City : 0-3



Groupe G :

AS Rome - CSKA Moscou : 3-0

Real Madrid - Viktoria Plzen : 2-1



Groupe H :

Young Boys Berne - Valence : 1-1

Manchester United - Juventus Turin : 0-1



Mercredi 24 octobre 2018 :



Groupe A :

Club Bruges - AS Monaco : 1-1

Borussia Dortmund - Atlético de Madrid : 4-0



Groupe B :

PSV Eindhoven - Tottenham : 2-2

FC Barcelone - Inter Milan : 2-0



Groupe C :

PSG - Naples : 2-2

Liverpool - Étoile Rouge de Belgrade : 4-0



Groupe D :

Lokomotiv Moscou - Porto : 1-3

Galatasaray - Schalke 04 : 0-0



Mardi 6 novembre 2018 :



Groupe A :

AS Monaco - Club Bruges : 0-4

Atlético de Madrid - Borussia Dortmund : 2-0



Groupe B :

Tottenham - PSV Eindhoven : 2-1

Inter Milan - FC Barcelone : 1-1



Groupe C :

Étoile Rouge de Belgrade - Liverpool : 2-0

Naples - PSG : 1-1



Groupe D :

Porto - Lokomotiv Moscou : 4-1

Schalke 04 - Galatasaray : 2-0



Mercredi 7 novembre 2018 :



Groupe E :

Bayern Munich - AEK Athènes : 2-0

Benfica - Ajax Amsterdam : 1-1



Groupe F :

Lyon - Hoffenheim : 2-2

Manchester City - Shakhtar Donetsk : 6-0



Groupe G :

CSKA Moscou - AS Rome : 1-2

Viktoria Plzen - Real Madrid : 0-5



Groupe H :

Valence - Young Boys Berne : 3-1

Juventus Turin - Manchester United : 1-2



Mardi 27 novembre 2018 :



Groupe E :

AEK Athènes - Ajax Amsterdam : 0-2

Bayern Munich - Benfica : 5-1



Groupe F :

Hoffenheim - Shakhtar Donetsk : 2-3

Lyon - Manchester City : 2-2



Groupe G :

CSKA Moscou - Viktoria Plzen : 1-2

AS Rome - Real Madrid : 0-2



Groupe H :

Manchester United - Young Boys Berne : 1-0

Juventus Turin - Valence : 1-0



Mercredi 28 novembre 2018 :



Groupe A :

Atlético de Madrid - AS Monaco : 2-0

Borussia Dortmund - Club Bruges : 0-0



Groupe B :

PSV Eindhoven - FC Barcelone : 1-2

Tottenham - Inter Milan : 1-0



Groupe C :

PSG - Liverpool : 2-1

Naples - Étoile rouge de Belgrade : 3-1



Groupe D :

Lokomotiv Moscou - Galatasaray : 2-0

Porto - Schalke 04 : 3(1



Mardi 11 décembre 2018 :



Groupe A :

21h00 : Club Bruges - Atlético de Madrid

21h00 : AS Monaco - Borussia Dortmund



Groupe B :

21h00 : FC Barcelone - Tottenham

21h00 : Inter Milan - PSV Eindhoven



Groupe C :

21h00 : Liverpool - Naples

21h00 : Étoile Rouge de Belgrade - PSG



Groupe D :

18h55 : Galatasaray - Porto

18h55 : Schalke 04 - Lokomotiv Moscou



Mercredi 12 décembre 2018 :



Groupe E :

21h00 : Ajax Amsterdam - Bayern Munich

21h00 : Benfica - AEK Athènes



Groupe F :

21h00 : Shakhtar Donetsk - Lyon

21h00 : Manchester City - Hoffenheim



Groupe G :

18h55 : Real Madrid - CSKA Moscou

18h55 : Viktoria Plzen - AS Rome



Groupe H :

21h00 : Young Boys Berne - Juventus Turin

21h00 : Valence - Manchester United

Le classement de chaque groupe :

Groupe A :





Classement : Pts J G N P bp bc dif



1. Atlético Madrid 12 5 4 0 1 9 6 3 (qualifié pour les 8es)

2. Dortmund 10 5 3 1 1 8 2 6 (qualifié pour les 8es)

3. Bruges 5 5 1 2 2 6 5 1 (reversé en Europa League)

4. Monaco 1 5 0 1 4 2 12 -10 (éliminé)



Groupe B :





Classement : Pts J G N P bp bc dif



1. Barcelone 13 5 4 1 0 13 4 9 (qualifié pour les 8es)

2. Tottenham 7 5 2 1 2 8 9 -1

3. Inter Milan 7 5 2 1 2 5 6 -1

4. PSV Eindhoven 1 5 0 1 4 5 12 -7 (éliminé)



Groupe C :





Classement : Pts J G N P bp bc dif



1. Naples 9 5 2 3 0 7 4 3

2. Paris SG 8 5 2 2 1 13 8 5

3. Liverpool 6 5 2 0 3 8 7 1

4. Etoile rouge de Belgrade 4 5 1 1 3 4 13 -9



Groupe D :



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Porto 13 5 4 1 0 12 4 8 (qualifié pour les 8es)

2. Schalke 04 8 5 2 2 1 5 4 1 (qualifié pour les 8es)

3. Galatasaray 4 5 1 1 3 3 5 -2

4. Lokomotiv Moscou 3 5 1 0 4 4 11 -7



Groupe E :



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 13 5 4 1 0 12 2 10 (qualifié pour les 8es)

2. Ajax Amsterdam 11 5 3 2 0 8 2 6 (qualifié pour les 8es)

3. Benfica 4 5 1 1 3 5 11 -6

4. AEK Athènes 0 5 0 0 5 2 12 -10



Groupe F :



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 10 5 3 1 1 14 5 9 (qualifié pour les 8es)

2. Lyon 7 5 1 4 0 11 10 1

3. Shakhtar Donetsk 5 5 1 2 2 7 15 -8

4. Hoffenheim 3 5 0 3 2 10 12 -2



Groupe G :



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 12 5 4 0 1 12 2 10 (qualifié pour les 8es)

2. AS Rome 9 5 3 0 2 10 6 4 (qualifié pour les 8es)

3. Viktoria Plzen 4 5 1 1 3 5 15 -10

4. CSKA Moscou 4 5 1 1 3 5 9 -4



Groupe H :



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 12 5 4 0 1 8 2 6 (qualifié pour les 8es)

2. Manchester United 10 5 3 1 1 6 2 4 (qualifié pour les 8es)

3. Valence CF 5 5 1 2 2 4 5 -1

4. Young Boys 1 5 0 1 4 2 11 -9