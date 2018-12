et AFP

publié le 29/09/2018 à 19:00

Lyon, tenu en échec par Nantes et son entraîneur fragilisé Miguel Cardoso 1-1, a perdu samedi sa deuxième place au classement, donnant l'occasion à Marseille, Lille, et Montpellier, de l'éjecter du podium dimanche en clôture de la 8e journée du Championnat de France.

Les hommes de Bruno Genesio, désormais troisièmes derrière Saint-Etienne (2e, 15 points contre 14 à l'OL), avaient fait le plus dur en ouvrant le score par Houssem Aouar (22e).



Mais après l'égalisation de Gabriel Boschilia (62e), Nabil Fekir a manqué le pénalty de la victoire en fin de match.

Marseille clôturera la journée dimanche à Lille, tandis que le Paris SG, tenant du titre, a aligné sa 8e victoire d'affilée de la saison, record égalé, grâce notamment à un doublé de Neymar (3-0 à Nice). Après leur victoire probante contre Manchester City, les Lyonnais recevront mardi 2 octobre en Ligue des champions le club ukrainien du Shakhtar Donetsk.