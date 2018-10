Thierry Henry se rapproche de l'AS Monaco

publié le 12/10/2018 à 21:53

Thierry Henry de retour en France et à Monaco ? L'ancien attaquant du club princier de 1993 à 1999 se rapproche à nouveau de Monaco pour cette fois en devenir l'entraîneur, selon des informations de L'Équipe. Thierry Henry "quittera la Belgique ce samedi pour rejoindre la Principauté, où son engagement pour trois ans sera officialisé", avance le journal. "Il sera présenté à la presse lundi".



Selon le quotidien, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Barcelone devrait s’engager pour trois saisons avec l'AS Monaco. Il devrait mettre fin à sa collaboration avec la sélection de la Belgique après le match de Ligue des Nations contre la Suisse ce vendredi 12 octobre. Ce serait sa première expérience en tant qu'entraîneur principal après son passage chez les jeunes d'Arsenal et donc son poste avec la sélection belge.

Le précédent entraîneur Leonardo Jardim a quitté Monaco mardi. Et Thierry Henry avait très rapidement été ciblé par le président du club Monégasque, Dimitri Rybolovlev, pour prendre les rennes du club.