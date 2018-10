publié le 17/10/2018 à 17:05

Une victoire renversante face à l'Allemagne (2-1) avec les valeurs qui les ont sacrés Champions du Monde en Russie l'été dernier. Toujours aussi costauds mentalement, les Bleus ressortent de la parenthèse d'octobre la tête haute, laissant loin derrière eux les quelques interrogations nées du match nul face à l'Islande (2-2), avec de nombreux changements dans le 11 de départ il est vrai.



Toujours invaincus en quatre matches (deux victoires, deux nuls) depuis le sacre du 15 juillet face à la Croatie en finale (4-2), Deschamps et ses hommes peuvent aborder la fin de l'année 2018 avec sérénité, et 2019 avec ambition, toujours. D'un côté il y aura quoi qu'il arrive les éliminatoires de l'Euro 2020. De l'autre, probablement un autre tournoi à se mettre sous la dent, moins prestigieux qu'un Mondial ou qu'un Euro, mais lorsque l'on connait l'esprit de compétiteurs de ces Bleus-là... Il s'agit du "final four" de la Ligue des Nations.

France, Belgique, Portugal, Espagne ?

Le format de cette nouvelle compétition propose donc une phase finale à quatre pour désigner un vainqueur. Elle aura lieu du 5 au 9 juin, en Italie, en Pologne ou au Portugal, les trois pays qui ont déposé leur candidature. Il y aura deux demi-finales, un match pour la 3e place et une finale, avec remise d'un trophée au vainqueur.

Les quatre nations concernées seront les vainqueurs des quatre groupes de la Ligue A de cette Ligue des Nations, la première division autrement dit. Avant les deux dernières journées, la situation est la suivante : la France domine le groupe 1, la Belgique le 2, le Portugal le 3 et l'Espagne le 4. Si la situation restait la même, le "final four" aurait plutôt fière allure.

Un nul suffira contre les Pays-Bas

Dans le détail, les Bleus seront assurés de la 1re place avec un match nul aux Pays-Bas le vendredi 16 novembre (20h45) ; dans ce groupe 1, l'Allemagne, qui recevra les Bataves trois jours plus tard, risque la descente en Ligue B pour l'édition suivante. Dans le groupe 2, la Belgique compte autant de point que la Suisse mais un match de plus à disputer.



Dans le groupe 3, un nul suffira au Portugal en Italie le samedi 17 novembre pour finir en tête. Dans le 4, l'Espagne est bien placée avec 6 points contre 4 pour l'Angleterre et 1 pour la Croatie, elle aussi menacée de relégation. Les demi-finales du "final four" seront établies par un tirage au sort qui aura lieu le lundi 3 décembre à Dublin.

France-Uruguay en amical le 20 novembre

Deux semaines avant, les Bleus auront joué leur dernier match de l'année civile, un amical face à l'Uruguay au Stade de France le mardi 20 novembre (21h). Depuis leur défaite face aux Bleus en quart de finale du Mondial (2-0), les hommes d'Oscar Tabarez ont disputé trois rencontres amicales. Bilan : une victoire au Mexique (1-4) puis deux défaites en Corée du Sud (2-1) et au Japon (4-3).

Éliminatoires Euro : rendez-vous en décembre et mars

2018 se refermera donc peut-être le 3 décembre pour la sélection bleu-blanc-rouge avec le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Nations. Mais la veille, un autre tirage sera particulièrement attendu, lui aussi effectué à Dublin : celui des éliminatoires de l'Euro 2020. Cinq groupes de cinq nations et cinq de six seront constitués, avec le Portugal tenant du titre et la France Championne du Monde, têtes de série bien entendu.



Un statut qui permet de rencontrer des équipes moins bien classées comme l'Ukraine, Israël, le Monténégro ou encore l'Arménie (ce n'est qu'un exemple) se dérouleront entre le 21 mars et le 19 novembre de l'année prochaine. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la grande compétition.



L'Euro 2020 aura lieu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes d'Europe et non dans un seul pays hôte (demi-finales et finale à Londres). Dernier point : le tirage au sort de la phase finale de cet Euro 2020 aura lieu le 1er décembre 2019.