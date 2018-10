publié le 17/10/2018 à 18:49

Kylian Mbappé sur ses terres. Le champion du monde est revenu en star ce mercredi 17 octobre à Bondy, la ville de Seine-Saint-Denis qui l'a vu grandir. Le jeune attaquant des Bleus y apparaissait pour la première fois depuis le sacre de l'équipe de France, il y a trois mois en Russie.



Celui qui a été sacré meilleur jeune joueur du Mondial était manifestement touché par l'accueil triomphal que lui a réservé les milliers de personnes réunies dans le stade Léo Lagrange, où "Kiki" a touché ses premiers ballons. Auparavant, l'enfant de Bondy a passé un moment aux côtés de quelques 900 jeunes surexcités.



"C'est beaucoup d'émotion de revenir ici en tant que champion du monde, c'est le plus beau cadeau (..) Je suis plus heureux que vous !", a confié l'attaquant parisien de 19 ans, qui avait un message fort à adresser. "Croyez en vos rêves ! J'espère qu'un jour l'un de vous sera à ma place", a-t-il lancé.

MERCI BONDY ¿ pic.twitter.com/MYODDrkeo4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 17 octobre 2018

On montre le meilleur côté du 93 Wilfrid Mbappé, père de Kylian Partager la citation





Un enthousiasme partagé par son père, Wilfrid, ancien entraîneur des jeunes de l'AS Bondy, qui voit dans la réussite de son fils, un exemple pour les nouvelles générations de Seine-Saint-Denis.



"Quand on voit la jeunesse de Bondy on est fier de ce qu'elle représente (...) On montre le meilleur côté du 93, qui est représenté par Bondy, c'est ma plus grande fierté". Sensation de la dernière Coupe du Monde, Kylian Mbappé est en lice pour le Ballon d'or, aux côtés d'Antoine Griezmann ou de Luka Modric.