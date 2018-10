publié le 17/10/2018 à 16:49

Non, les supporters de clubs de football ne sont pas des criminels. Voilà le message fort que souhaite "plus que jamais" faire entendre l'Association nationale des supporters, entité qui existe depuis le 6 octobre 2014 et qui chapeaute des associations présentes partout en France.



Sont ainsi adhérent ou soutien de l'ANS la Brigade Loire à Nantes, le Rohazon Celtic Kop à Rennes, le Kop Rouge à Guingamp, le Collectif Ultras Paris pour le PSG, le Kop Sang et Or à Lens ou encore Indians Tolosa à Toulouse.

Mesure phare annoncée dans un communiqué mardi 16 octobre : une grève des chants dans de nombreux stades en France lors des deux prochains week-ends. "L'objectif de cette action est d'afficher le ras-le-bol général des supporters français en montrant qu'un stade silencieux est ce qui peut arriver de pire au football tel que nous le concevons : festif et populaire", argumente l'ANS.

Ces décisions sont trop souvent justifiées pour des motifs absurdes Communiqué de l'ANS





"La reconduction de cette action est la conséquence directe de l'évolution de la situation et de la gestion des supporters depuis un an, poursuit le communiqué. Les chiffres des décisions, prétendument préventives, en réalité répressives, font froid dans le dos. La saison dernière, toutes compétitions confondues, pas moins de 86 arrêtés préfectoraux et 9 arrêtés ministériels pour 31 interdictions totales de déplacement ont été prononcés. Cette saison, en trois mois, déjà 15 arrêtés préfectoraux et 2 arrêtés ministériels de restriction ou d'interdiction totale de déplacement".



"Ces décisions sont trop souvent justifiées pour des motifs absurdes. Elles sanctionnent des milliers de supporters pour les dérives d'une infime minorité", dénonce enfin l'ANS. Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué.

Le communiqué de l'Association nationale des supporters Crédit : ANS