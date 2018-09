Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 19/09/2018 à 20:00

Peut-on résister au champion d'Angleterre, à l'armada de Pep Guardiolia, sur sa pelouse, lorsque l'on ne parvient pas à s'imposer à Caen (2-2), que l'on chute à domicile contre Nice (0-1) ou à Reims (1-0) ? 3e du dernier championnat après une dernière ligne droite épatante, Lyon n'a remporté que deux matches cette saison, contre Amiens (2-0) et Strasbourg (2-0).



C'est donc en position de 7e de Ligue 1 que Bruno Génésio et ses hommes débarquent dans le nord de l'Angleterre pour défier les Sergio Agüero, Leroy Sané, David Silva, Bernardo Silva et autre Raheem Sterling. City, candidat au titre en Ligue des champions, n'a lâché que deux points en cinq journées de championnat d'Angleterre (quatre victoires dont une à Arsenal, un nul à Wolverhampton).

Ce groupe F comprend aussi le Shakthar Donetsk et Hoffenheim, qui ont fait match nul en Ukraine (2-2). De retour en Ligue des champions après une saison d'absence, l'OL n'a plus passé la phase de poules depuis 2011-2012 (élimination en 8es face à l'Apoel Nicosie).