EN DIRECT - Suivez Nîmes-Marseille en live commenté

publié le 19/08/2018 à 20:30

Cela fait 25 ans que la Ligue 1 ne s'était plus jouée chez les "Crocos". Et pour ce grand retour de l'élite dans le stade des Costières, les promus nîmois reçoivent dimanche 19 août à 21h, un Olympique de Marseille galvanisé par des débuts fracassants cette saison.





Le match se jouera à guichets fermés à Nîmes. Il s'agira d'une ouverture de gala face à un adversaire de taille, une semaine après la victoire obtenue dans les dernières minutes et en infériorité numérique à Angers (4-3). "Montrons que l'on est affamé, que l'on a les crocs", a déclaré Bernard Blaquart, l'entraîneur nîmois.



Du côté marseillais, Rudi Garcia se prépare : "On sait que Nîmes sera motivé, mais nous le sommes aussi. Ils attendent de retrouver ce niveau depuis 25 ans, et 25 ans, c'est long". La victoire face à Toulouse (4-0) lors de la première journée a placé son équipe sur de bonnes bases. "Maintenant, on veut commencer cette série de victoires qui nous amènerait à rester dans le haut du tableau", ajoute-t-il. Le coach marseillais a reconnu que les mondialistes Adil Rami, Duje Caleta-Car et Florian Thauvin n'avaient "pas encore 90 minutes dans les jambes". Il a cependant confessé la possibilité de titulariser Adil Rami ou Duje Caleta-Car, "car ils jouent à un poste où c'est moins dur".

Ce match entre voisins aux supporters réputés très passionnés va se jouer dans un stade des Costières sous étroite surveillance. Seuls 910 fans marseillais ont été autorisés à se rendre dans le Gard et ils arriveront au dernier moment en convoi, sous escorte policière.