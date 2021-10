Ligue des Nations : pourquoi le "Final 4" réunit France, Belgique, Espagne et Italie

Portugal, Pays-Bas, Angleterre et Suisse en 2019. France, Belgique, Italie et Espagne, un peu plus de deux ans plus tard. Le renouvellement est total pour la seconde édition du "Final 4" de la Ligue des Nations, ce tournoi qui désignera le successeur des partenaires de Cristiano Ronaldo, vainqueurs des Hollandais en finale à domicile (Porto) grâce à un but de Gonçalo Guedes (1-0, 60e).

En ce début du mois d'octobre, c'est au tour de l'Italie d'organiser le mini tournoi de la nouvelle compétition créée par l'UEFA pour remplacer des matches amicaux. La Squadra Azzura ne reçoit pas en tant que toute fraîche championne d'Europe mais pour ses résultats en amont, de septembre à novembre 2020 en Ligue des Nations.

La reconstruction entamée par Roberto Mancini après l'énorme raté en éliminatoires du Mondial 2018 a en effet d'abord débouché sur une 1re place dans le groupe 1 devant les Pays-Bas et la Pologne, également candidats à l'organisation du "Final 4", et la Bosnie-Herzégovine. Bilan : trois succès et trois nuls en six matches, sept but marqués, deux encaissés.

Meilleur bilan des quatre pour les Bleus

La France, l'Espagne et la Belgique ont également terminé en tête de leur groupe dans la Ligue A, la plus relevée, d'où leur présence dans le dernier carré. Avec 16 points sur 18 possibles (12 buts pour, cinq contre), les Bleus présentent le meilleur total des quatre qualifiés, dans un groupe où figuraient le Portugal, la Croatie et la Suède (reléguée en Ligue B).

Les Belges (cinq victoires, une défaite) ont devancé le Danemark, l'Angleterre et l'Islande. Les Espagnols (trois succès, deux nuls, un revers) ont coiffé l'Allemagne, la Suisse et l'Ukraine. Chacun des quatre participants avait terminé 2e de son groupe lors de la première édition, les Bleus derrière les Hollandais, les Belges derrière les Suisses, les Italiens derrière les Portugais et les Espagnols derrière les Anglais.

France-Belgique jeudi 7 octobre

La première demi-finale oppose l'Italie à l'Espagne, mercredi 6 octobre (20h45) au stade Giuseppe-Meazza de Milan. Il s'agit, déjà, d'un remake de la demie du dernier Euro, remportée par les Transalpins à Wembley (1-1 après prolongation, 4 tirs au but à 2), avant leur triomphe face à l'Angleterre en finale (1-1 après prolongation, 3 tirs au but à 2).

Le lendemain, jeudi 7 octobre (20h45) au Juventus Stadium de Turin, les Bleus retrouvent les Belges un peu plus de trois ans après une autre demi-finale, celle du Mondial 2018. Là encore, le vainqueur était allé au bout : l'équipe de France, grâce à un but de Samuel Umtiti (51e) sur un corner de Antoine Griezmann.

La finale de ce "Final 4" aura lieu dimanche 10 octobre (20h45) à San Siro. Les deux vaincus des demies disputeront un match pour la 3e place un peu plus tôt dans la journée (15h).

Pour être complet, sachez que le tirage au sort de la Ligue des Nations 2022-2023 aura lieu en cette fin d'année, le vendredi 17 décembre pour une phase de groupes en juin et septembre 2022, avant le Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre).