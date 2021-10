Décès de Bernard Tapie : le stade Vélodrome bientôt renommé à son nom ?

Donner le nom de Bernard Tapie au stade Vélodrome. Voici la volonté de Samia Ghali. À l'antenne de RTL ce dimanche 3 octobre, la maire-adjointe à Marseille a, à son tour, tenu à raconter ses souvenirs de l'hommes d'affaires, décédé à l'âge de 78 ans ce dimanche 3 octobre.

Elle a fait part de sa "volonté" de vouloir "trouver un lieu symbolique pour Bernard Tapie". "C'est une chose qu'il va falloir étudier de manière sérieuse. Il le mérite", a-t-elle déclaré. Samia Ghali est revenue sur "la relation amicale" qu'elle entretien avec le clan Tapie. "Je l'ai su dans la nuit. Fin août, il m'avait appelé, on échangeait tous les quinze jours. C'était la première fois qu'il me disait qu'il était fatigué et que c'était dur. Jamais il ne parlait de sa maladie. Il l'occultait", raconte-t-elle.

"Je suis pleine de tristesse. J'ai perdu un ami et quelqu'un que j'aimais énormément. Il restera Bernard. C'est notre marseillais à nous", conclut-elle.