Coupe du Monde 2018 : les Bleus dominent la Belgique et s’envolent vers la finale

publié le 10/07/2018 à 21:53

Les Bleus sont en finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. Une victoire 1-0 pleine de maîtrise des Bleus dans un match très ouvert. Les hommes de Didier Deschamps ont su maîtriser les attaques des Diables Rouges et être décisifs sur coup de pied arrêté, encore une fois. C'est le défenseur Samuel Umtiti qui a marqué l'unique but de la rencontre et qui envoie la France en finale.



Avec un début de match dominé par les Belges, les Bleus ont su se créer quelques occasions sans être pour autant véritablement dangereux. Après une première mi-temps très animée ce sont les gardiens qui se sont distingués par leur talent. Hugo Lloris pour les Bleus et Thibaut Courtois pour les Bleus ont tous deux sortis de grosses parades pour que le score un score vierge à la mi-temps. La défense française s'est particulièrement illustrée lors de cette demi-finale.

C’est donc en deuxième mi-temps que les Bleus ont su trouver la faille. Sur un corner d’Antoine Griezmann, Samuel Umtiti a envoyé le ballon au fond des filets belges d’une magnifique tête à la 51e minute de jeu. C'est le 3e but du défenseur de Barcelone en Bleu et le 9e de sa carrière en professionnel.

Kylian Mbappé a ensuite mis le feu dans la défense belge avec plusieurs actions de grande classe, dont une remarquable talonnade dans la surface de Thibaut Courtois et une accélération dont lui seul a le secret.



Des Diables Rouges pas assez tranchants

Si le match n’a jamais été dominé de façon claire par la France, les Bleus ont su être beaucoup plus dangereux en contre-attaque notamment grâce aux accélérations du jeune attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Les Belges, quant à eux, ont eu plusieurs fois la main sur le match avec de nombreux temps de possessions. Mais les Diables Rouges ont été trop inoffensifs devant la cage d'un grand Hugo Lloris pour espérer revenir sur une équipe de France qui paraît de plus en plus en sûre de sa force.



Rendez-vous dimanche 15 juillet à 17 heures pour le prochain match des Bleus qui vont jouer contre l'Angleterre ou la Croatie pour tenter de ramener un deuxième titre de champion du monde en France.