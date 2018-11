Ligue des Nations : l'équipe de France ne disputera pas la phase finale

publié le 19/11/2018 à 22:38

Angleterre, Portugal, Suisse et Pays-Bas. Voici les quatre nations qui participeront du 5 au 9 juin prochain à la phase finale de la première édition de la Ligue des Nations, ce "final four" avec demi-finales, match pour la 3e place et grande finale, probablement au Portugal.



Malgré sa défaite en Hollande (2-0) vendredi 16 novembre, l'équipe de France était encore invitée à ce tournoi à cinq minutes de la fin du temps réglementaire du match Allemagne - Pays-Bas. Mais, menés 2-0, les Bataves ont arraché l'égalisation synonyme de qualification aux 85e et 91e minutes.

Les Bleus terminent donc à la 2e place du groupe 1 de la Ligue A, avec le même nombre de points que les Oranje (7) mais une moins bonne différence de buts (+4 contre 0) et surtout une moins bonne différence particulière. L'Allemagne (2 points) est quant à elle reléguée en Ligue B, comme la Croatie notamment.

Place à France-Uruguay

A Gelsenkirchen,la "Mannschaft"a mené 2-0 après 20 minutes grâce à des buts de Timo Werner (9e) et Leroy Sané (20e). Mais les Néerlandais ont égalisé dans les derniers instants par l'attaquant Quincy Promes (85) et le capitaine Virgil van Dijk (91e). La France va désormais se tourner vers les qualifications pour l'Euro 2020 qui débuteront au mois de mars, et dont le tirage au sort des groupes est prévu le 2 décembre à Dublin



Mais avant cela, il y aura un dernier match, amical, à disputer mardi 20 novembre (21h00) au Stade de France contre l'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani."C'est notre dernière sortie en 2018 et on ne peut pas se permettre de boucler une si belle année avec un résultat négatif", a souligné Kylian Mbappé.