publié le 09/06/2019 à 23:52

Après l'Euro, la Ligue des Nations. Trois ans après avoir décroché son premier trophée international, le Portugal inscrit une nouvelle ligne à son palmarès. En battant les Pays-Bas en finale de la Ligue des Nations, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont confirmé leur suprématie continentale.



Et, une fois encore, dans l'ombre de sa star, c'est un héros inattendu qui a sauvé les siens. Trois ans après l'improbable but d'Eder contre la France, c'est l'inconstant Gonçalo Guedes qui, d'un tir puissant mal détourné par le gardien, a guidé la "Selecçao" vers un sacre en forme de confirmation, au stade du Dragon à Porto ce dimanche 9 juin.



Au coup de sifflet final, les Portugais se sont longuement étreints sur la pelouse, pendant que leur public, présent en nombre, agitait des milliers de drapeaux en chantant en chœur.

Un trophée inédit et honorifique

Ce trophée inédit est certes honorifique, loin du prestige d'un Euro ou d'une Coupe du monde. Mais il complète joliment la collection de Ronaldo, qui a signé une finale toute en abnégation après son triplé en demies contre la Suisse (3-1) et peut-être marqué des points en vue du Ballon d'Or en fin d'année.



Surtout, cette Ligue des Nations est la preuve tangible que la nouvelle génération du Portugal a des arguments pour défendre sa couronne l'an prochain à l'Euro. L'équipe du sélectionneur Fernando Santos a étouffé avec maîtrise la jeune garde néerlandaise et son virevoltant jeu de passes, qu'on espère revoir plus à maturité dans un an.