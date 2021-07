L'Angleterre pour une grande première et un second titre majeur seulement après le sacre mondial de 1966 ? L'Italie pour inscrire son nom au palmarès du championnat d'Europe des nations pour la deuxième fois après 1968 ? Cinq ans après la victoire du Portugal en finale face à la France, le dénouement du 16e Euro de football de l'histoire s'écrit à Wembley, dimanche 11 juillet (21h).

Les Anglais de Gareth Southgate partent légèrement favoris au regard de deux critères : ils évoluent à domicile, comme en demi-finale face au Danemark (2-1 après prolongation), comme lors de six de leurs sept matches ; le but encaissé face aux Danois est le seul dans la compétition, ce qui fait de l'Angleterre la meilleur défense du tournoi. Devant, Harry Kane reste sur quatre buts depuis le début de la phase à élimination directe.

L'Italie de Roberto Mancini déboule elle aussi avec le plein de confiance, son carton plein au premier tour, son match référence face à la Belgique en quarts (2-1), sa capacité à tenir face à l'Autriche en 8es (2-1 après prolongation) et à l'Espagne en demie (1-1 après prolongation, 4 tirs au but à 2). Le collectif est rodé, le danger face au but multiple. La Squadra Azzura va-t-elle doucher le public londonien ?

L'avant match en direct :

16e - L'Italie commence à poser le pied sur le ballon mais s'expose aux rapides contres anglais.



14e - Nouveau corner en faveur des Anglais, très justes techniquement depuis le début du match. C'est repoussé par Immobile.



12e - Corner concédé par Di Lorenzo, Trippier avait encore été trouvé par Kane pour ajuster un centre au deuxième poteau. Donnarumma s'empare du ballon dans les airs.



10e - Le rythme s'élève encore sur ce contre italien bien stoppé par Trippier.



9e - Après une longue chandelle vers l'avant de Kane, Sterling obtient la faute à hauteur du rond central, dans le camp italien.



8e - Maguire remporte son duel sur le côté droit face à Chiesa.



7e - Excellent coup franc à venir pour l'Italie après une faute de Shaw sur Chiesa légèrement à droite devant la surface. Insigne le frappe. C'est au dessus.



2e - L'ANGLETERRE OUVRE LE SCORE. 0-1. Luke Shaw reprend du gauche en demi-volée le centre venu de la droite de Trippier. Le ballon file dans les filets de Donnarumma en heurtant légèrement le poteau droit du portier italien.



2e - L'Italie obtient un premier corner après une erreur de relance de Shaw. Maguire écarte le danger.



21h00 - C'est parti, les Italiens ont donné le coup d'envoi.



20h59 - Les Italiens vont évoluer en bleu et noir, les Anglais tout en blanc.



20h57 - Et maintenant, God Save the Queen.



20h55 - Place aux hymnes en commençant par Fratelli d'Italia.



20h54 - Entrée des deux équipes sur la pelouse.



20h48 - Une petite cérémonie débute à Wembley.

20h44 - En 1966, l'actuel sélectionneur anglais Gareth Southgate n'était pas né. L'élégant barbu de 50 ans, au flegme "so british", fait partie de cette génération qui n'a fait qu'enchaîner les désillusions. En demi-finale de l'Euro 1996, dans un Wembley plein à craquer, c'est même lui qui avait raté le dernier tir au but face à l'Allemagne (1-1, 5-6 t.a.b.).



20h39 - L'Italie, redressée par Roberto Mancini, rêve désormais de rééditer l'exploit des Portugais en 2016, eux qui avaient brisé les espoirs de la France, pays organisateur.



20h32 - Les deux formations sont à l'échauffement.



20h27 - Les Italiens devront hurler pour se faire entendre puisque moins de 10.000 es quelques 65.000 billets leurs seront réservés. La majorité des places sera occupée par des fans italiens habitant en Grande-Bretagne. Seul un millier de supporters venus d'Italie ont été autorisés à dribbler la quarantaine imposée aux étrangers, à condition de fournir un test PCR négatif, emprunter des vols dédiés et respecter une période d'isolement au retour.



20h20 - Les Italiens, qui sont invaincus depuis septembre 2018 et ont enchaîné 33 matches sans défaite (dont 27 victoires), disposent d'une attaque plus prolifique (12 buts marqués), mais restent sur trois matches avec au moins un but encaissé. Les "Three Lions" s'appuient eux sur une défense impériale : ils ont encaissé leur unique but en demi-finale contre le Danemark, pour 10 réalisations.



20h14 - L'Angleterre dispute sa première finale de Championnat d'Europe. Elle espère remporter un deuxième titre majeur après la Coupe du monde 1966 à domicile. L'Italie, finaliste malheureuse de l'Euro 2012, court après un premier titre depuis le Mondial 2006.



20h08 - L'ambiance, bon enfant jusque-là autour de Wembley, a commencé à se tendre à l'approche du coup d'envoi avec des jets de projectiles et des supporters sans billet qui ont forcé des barrières pour se rapprocher du stade.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des dizaines de supporters sans billet ont renversé des barrières et submergé le personnel de sécurité pour rentrer dans le périmètre rapproché du stade.

20h05 - Et voici le 11 de départ de l'Italie, le même que face à l'Espagne :



Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

20h03 - Voici le 11 de départ de l'Angleterre avec Trippier préféré à Saka :



Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Mount - Sterling, Kane



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.