Violences dans les stades : "Le foot est le reflet de la société", constate Deschamps sur RTL

Crédit : Philippe Sanfourche et Jérémy Moreau

Présent jeudi 30 septembre en conférence de presse pour dévoiler la liste des 23 joueurs retenus en vue de la demi-finale de Ligue des Nations France-Belgique (jeudi 7 octobre à Turin), Didier Deschamps a ensuite répondu aux questions de M6 et RTL. Dernier thème abordé, les violences dans les stades qui ont empoisonné le début de saison en Ligue 1, lors de Nice-Marseille, Lens-Lille ou encore Angers-OM.

Cela fait "beaucoup trop", lâche le sélectionneur, avant de développer son propos. "Le football, le sport en général, est le reflet de la société. Qu'il y ait une montée en puissance de l'agressivité, de la haine, on peut le constater malheureusement depuis un petit moment... Dans votre domaine aussi, les médias, la manière de dire les choses..."

"Après, quand c'est matérialisé par des actes physiques... Je ne vais pas tenir responsables les clubs plus que que les pouvoirs publics... Des choses comme ça, des scènes comme ça n'ont pas la place dans le monde du sport, le football et d'autres sports, mais comme le football est le sport le plus populaire", explique encore l'homme de 52 ans.

Des solutions, il doit y en avoir Didier Deschamps

"Des solutions, il doit y en avoir, conclut-il. Je pense que ce n'est pas 1+1, c'est à un ensemble de se sentir concerné pour que faire en sorte ça ne se reproduise pas". En marge de cet entretien, le supporter niçois auteur d'un coup de pied vers Dimitri Payet lors des incidents ayant provoqué l'arrêt définitif de Nice-OM fin août a été condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade.