Équipe de France : une liste de 23 sans Mandanda ni Giroud pour la Ligue des Nations

Olivier Giroud non convoqué pour le deuxième rassemblement de suite, le jour de ses 35 ans, Steve Mandanda laissé à Marseille où il est devenu doublure de Pau Lopez, Théo Hernandez reconduit et annoncé parmi les milieux, son frère Lucas de retour comme Benjamin Pavard et Adrien Rabiot, les novices Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby encore là. Voici les principaux enseignements de la liste de 23 joueurs dévoilée par Didier Deschamps, jeudi 30 septembre en début d'après-midi.

Les Bleus délaissent momentanément les éliminatoires du Mondial 2002 pour défier la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations, jeudi 7 octobre à Turin. Ils se sont qualifiés en novembre 2020 pour le "final 4" de cette compétition apparue en 2018 pour remplacer des matches amicaux, en terminant 1ers de leur groupe devant le Portugal, la Croatie et la Suède. La finale est prévue le dimanche 10 octobre à Milan. L'Italie et l'Espagne sont les deux autres participants à ce tournoi à quatre.

Le premier nom sorti de la bouche du sélectionneur a d'entrée permis de répondre à l'une des grandes questions qui précédaient cette liste. Steve Mandanda, déjà relégué en troisième position dans la hiérarchie des gardiens derrière Hugo Lloris et Mike Maignan, sort du groupe France, tandis que le Bordelais Benoît Costil y revient. Le Marseillais n'est plus titulaire en club depuis plusieurs matches, Jorge Sampaoli faisant confiance à l'Espagnol Pau Lopez.

Kanté et Tolisso forfaits, les frères Hernandez réunis

En défense, les champions du monde Lucas Hernandez et Benjamin Pavard effectuent sans surprise leur retour après des pépins physiques en septembre. Ils sont accompagnés de Lucas Digne, Léo Dubois, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Dayot Upamecano et Raphaël Varane.

Au milieu, Deschamps doit comme prévu se priver de N'Golo Kanté, positif au coronavirus et qui doit observer une quarantaine de dix jours depuis mardi 28 septembre. Corentin Tolisso est lui aussi forfait tandis que Adrien Rabiot, qui a retrouvé du temps de jeu, revient pour épauler Paul Pogba et les nouveaux visages déjà vus en septembre, Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Théo Hernandez, "qui n'est ni défenseur ni attaquant" pour Deschamps.

Pas de "cadeau" d'anniversaire pour Giroud

Enfin, dans le secteur offensif, le sélectionneur a choisi Anthony Martial, Wissam Ben Yedder et le jeune Moussa Diaby (22 ans) pour accompagner Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Pas de "cadeau" d'anniversaire, donc pour Olivier Giroud, qui se remet de la Covid et de douleurs au dos après avoir retrouvé du temps de jeu en début de saison avec l'AC Milan. Kingsley Coman a récemment opéré au cœur.

La liste des 23 Bleus pour octobre :

Gardiens (3) : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux)

Défenseurs (8) : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United)

Milieux (6) : Mattéo Guendouzi (Marseille), Théo Hernandez (AC Milan), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (AS Rome)

Attaquants (6) : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkussen), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Anthony Martial (Manchester United/ENG), Kylian Mbappé (PSG).