publié le 01/10/2019 à 07:53

Le Paris-Saint-Germain a fait un carton plein face à Madrid lors de la Ligue des champions. Suffisant pour battre les Turcs du Galatasaray ce mardi 1er octobre au soir ? Ce n'est pas si évident, prévient l'entraîneur des Parisiens, Thomas Tuchel.

"Tout le monde pense : 'Ils ont gagné contre Madrid, ils doivent maintenant gagner contre Galatasaray', explique l'entraîneur du Paris-Saint-Germain. Mais ça ne se fait pas comme ça. On doit toujours recommencer."

"On doit toujours remontrer les qualités, les fins et les mentalités, ajoute Thomas Tuchel. C'est absolument nécessaire que l'on joue avec le même 'spirit' (esprit, NDLR)." Ce match sera à suivre en intégralité et en direct sur RTL et RTL.fr, de 20h45 à 23 heures dans Soir de Ligue des champions. Les deux autres clubs français engagés dans la compétition, Lille et Lyon, joueront eux demain, mercredi 2 octobre.

