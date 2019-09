publié le 27/09/2019 à 16:35

Une épaisse fumée noire qui s'élève au-dessus de la ville. C'est l'image qui inquiète à Rouen (Seine-Maritime) depuis l'incendie qui s'est déclenché dans une usine à proximité de la ville dans la nuit de mercredi à jeudi 26 septembre. Le feu est désormais éteint et la préfecture se veut rassurante, mais les habitants et habitantes, eux, doutent. Et pour cause : le site est classé Seveso, du nom d'une ville italienne victime d'une catastrophe chimique en 1976.

Un site est classé Seveso lorsqu'il utilise des produits à risques, des gaz, des hydrocarbures. Ces usines sont soumises à des procédures de sécurité strictes. C'est le cas de Lubrizol, qui fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles, les carburants ou les peintures industriels. Il existe deux seuils Seveso : un seuil bas et un seuil haut. Lubrizol est classée en seuil haut.

Sécurité et prévention

Evidemment à cela s'ajoute des mesures de sécurité interne. Pour entrer sur le site, il faut montrer sa carte d'identité, badger à l'entrée et la sortie... Il y a aussi des équipements de protection pour le corps (éventuellement masques combinaison, gants). Tout cela en lien avec les services de l'État, qui sont au courant de tout le dispositif, pour pouvoir agir en conséquence si besoin.

Dans le cas de de l'incendie de Rouen, la préfecture a averti d'un risque de pollution de la Seine et a publié jeudi une séries de mesures de précautions à prendre à destination des habitants. Le dernier incident majeur en France sur un site classé Seveso a été l'explosion de l'usine AZF à Toulouse (Tarn-et-Garonne) en 2001.