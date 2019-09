publié le 27/09/2019 à 14:15

La reine des simulations de football est de retour. FIFA 20 est disponible en magasin ce vendredi 27 septembre, trois semaines après son rival devant l'éternel, PES 2020. Entre les deux titres, l'heure est plutôt au statu quo.

Tandis que la franchise de Konami pousse d'un cran le réalisme à la faveur d'une collaboration avec l'ancien stratège du Barça et de l'équipe d'Espagne Andrès Iniesta, avec un rythme lent et une prime à la construction des actions, FIFA 20 s'appuie sur la même mécanique de jeu que l'an passé, résolument arcade et offensive, mais continue d'élargir son catalogue avec l'ajout d'un mode Volta Football calibré pour le jeune public.

Contrairement aux années précédentes, cette nouvelle édition offre peu de surprises à la première prise en main. FIFA 20 s'inscrit dans la continuité de FIFA 19 et fait la part belle à un jeu dynamique et rapide plus accessible que PES pour les non initiés. Avec son gameplay intuitif et son rythme soutenu, il est toujours le terrain idéal pour les amateurs de jeu direct, de dribbles et de transitions supersoniques, comme à la belle époque de la BBC madrilène. Mais ce football spectacle charrie les mêmes défauts que le volet précédent : les passes chirurgicales fusantes, les centres au cordeau et les appels en profondeur lors des engagements sont récompensés avec une efficacité parfois déconcertante.

Au rayon des nouveautés, on note l'arrivée d'une palette de nouveaux gestes techniques offrant de nouvelles options pour se sortir du marquage d'un défenseur en un-contre-un. Le contrôle de balle est revu avec une inertie légèrement plus poussée et et de nouvelles animations viennent renforcer le réalisme en match.



La défense reste une question de timing. Elle goûte toujours aussi peu les approximations et est souvent mise à l'amende par les gestes techniques. À noter la mise en place d'un nouveau système de frappe des coups de pied arrêtés qui offre de nouvelles variétés de tirs mais requiert de longues minutes d'entraînement avant de le maîtriser.

> FIFA 20 Gameplay | Set Piece Rewrite

Un contenu toujours aussi riche

FIFA 20 brille toujours par la densité de son catalogue. La perte de la licence officielle de la Juventus, exclusivité PES cette année, passe presque inaperçue à côté des très nombreux championnats, logos et maillots officiels dont bénéficie le titre d'EA Sports qui soigne le souci du détail jusqu'à la modélisation de nouveaux stades, comme le Groupama Stadium de Décines.

FIFA 20 dispose toujours de la licence des compétitions de clubs continentales, la Ligue des champions et la Ligue Europa, chipée à Konami l'an passé. On retrouve aussi la Coupe du monde féminine. En revanche, les effectifs ne sont pas totalement à jour. Icardi et Navas sont absents du squad du PSG, comme le très élégant maillot third blanc. Ces manques devraient être comblés lors des prochaines mises à jour.

La principale nouveauté de FIFA 20 est le retour du football de rue à travers l'ajout du mode Volta qui remplace et reprend les principes du mode Aventure de FIFA 19. À la manière de l'épopée d'Alex Hunter, Volta offre la possibilité de faire progresser un joueur (ou une joueuse) des matches de quartier en trois-contre-trois aux plus hautes sphères du foot de rue. Après avoir créé son avatar, le joueur évolue au fil des entraînements, des matches et des objectifs qui lui sont attribués. Le scénario est assez classique mais suffisamment efficace pour tenir en haleine plusieurs jours, notamment grâce à la possibilité d'affronter d'autres joueurs dans des matches de rue en ligne.

> FIFA 20 | Official VOLTA Gameplay Trailer

De son côté, FIFA Ultimate Team (FUT) évolue en douceur. Le mode le plus populaire et poule aux œufs d'or du jeu est toujours aussi chronophage. Bâtir une équipe compétitive nécessite un investissement de plusieurs heures dans le trading de joueurs ou d'investir de l'argent dans le jeu. Les icônes, les carte de joueurs les plus convoitées, sont censées être plus faciles à obtenir avec une nouvelle répartition des cartes en quatre catégories mieux réparties dans le temps.



En ligne, de nouveaux objectifs hebdomadaires font leur apparition. Enfin, le mode carrière offre désormais la possibilité d'incarner un entraîneur personnalisable de A à Z et ajoute un nouveau système de dialogue avec les joueurs et en conférence de presse qui influe directement sur le moral et les statistiques des troupes.

Le mode carrière met en place un nouveau système de dialogues qui influent directement sur les notes des joeurs Crédit : EA Sports

Conclusion

Cette année encore, EA Sports pousse à son paroxysme la reconstitution du football dans sa globalité. FIFA 20 est tout autant une simulation tournée vers l'arcade du sport le plus populaire au monde qu'une synthèse de tous les à côté qui font le sel, le faste et la décadence de ce qu'est devenu le foot moderne, avec un réalisme audiovisuel des rencontres à toute épreuve, une omniprésence des échanges marchands et l'emphase mise sur les stars du jeu.



Les puristes préféreront certainement les sensations réalistes offertes par PES 2020, mais ils seront moins nombreux tant FIFA, malgré un nombre limité de nouveautés, embrasse un spectre beaucoup plus large et accessible avec ses nombreux modes de jeu comme autant de portes d'entrée vers une expérience du football à 360 degrés.