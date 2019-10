Ligue des champions : le programme de la 2e journée avec Galatasaray-PSG

publié le 30/09/2019 à 19:02

Toujours sans Neymar, suspendu, mais avec Kylian Mbappé, probablement titulaire, le PSG est le premier des trois clubs français en lice à disputer la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, mardi 1er octobre (21h). Près de deux semaines se sont écoulées depuis la démonstration afce au Real Madrid (3-0) au Parc des Princes.

Paris doit enchaîner deux déplacements derrière, à Galatasaray puis à Bruges. Le premier, en Turquie, s'annonce le plus compliqué. Si les hommes de Fatih Terim reste sur trois matches nuls (dont un 0-0 en Belgique), ils peuvent bien sûr compter sur un public bouillant, et sur des joueurs de renom comme Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Mario Lemina, Ryan Babel ou Steven Nzonzi.

Galatasaray occupe la 6e place de son championnat après six journées. Après avoir largement fait tourner et perdu contre Reims (0-2) en milieu de semaine dernière, le PSG a remis la marche avant à Bordeaux (0-1) samedi 28 septembre. Avec une équipe quasiment type et le retour à la compétition de Mbappé, passeur décisif pour Neymar, le leader de la L1 a bien préparé le rendez-vous.

L'OL sur un fil, Lille pour grandir

Lille et Lyon jouent mercredi 2 octobre, à 21 heures également. Sèchement battu sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-0) pour son retour dans la reine des compétitions de clubs, le Losc dispute une nouvelle affiche de prestige, face à Chelsea. Les Dogues pointent à la 4e place en Ligue 1 après un nul (1-1) à Nice, les Blues sont 6es de Premier League et restent sur un succès 2-0 contre Brighton.

À Lyon, en revanche, rien ne va plus avant le déplacement chez le Red Bull Leipzig, 2e de Bundesliga derrière le Bayern Munich malgré un dernier revers à domicile 3-1 contre Schalke 04. L'OL de Sylvinho et Juninho n'a plus gagné depuis le 16 août (série en cours de trois défaites et quatre nuls). Il a mal débuté sa campagne européenne avec un nul (1-1) contre le Zénith Saint-Pétersbourg sur sa pelouse.

Ligue des champions : le programme de la 2e journée

Mardi 1er octobre :



Groupe A :

18h55 : Real Madrid - Club Bruges

21h : Galatasaray - PSG



Groupe B :

21h : Belgrade - Olympiakos

21h : Tottenham - Bayern Munich



Groupe C :

Atalanta - Shaktar Donetsk

21h : Manchester City - Dinamo Zagreb



Groupe D :

21h : Lokomotiv Moscou - Athlético de Madrid

21h : Juventus - Bayer Leverkusen



Mercredi 2 octobre :



Groupe E :

18h55 : Genk - Naples

21h : Liverpool - Salzbourg



Groupe F :

Slavia Prague - Borussia Dortmund

21h : FC Barcelone - Inter Milan



Groupe G :

21h : Zénith Saint-Pétersbourg - Benfica

21h : RB Leipzig - Olympique Lyonnais



Groupe H :

21h : Valence - Ajax Amsterdam

21h : Lille - Chelsea