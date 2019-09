publié le 30/09/2019 à 00:53

Marseille a concédé le nul contre Rennes (1-1) au Vélodrome ce dimanche 29 septembre. C'est son troisième partage des points consécutif en Ligue 1, ce qui laisse les olympiens à la 5e place du classement en clôture de la 8e journée.

Rennes a ouvert le score par Mbaye Niang (19e) avant que le Croate Duje Caleta-Car n'égalise en début de seconde période (52e). Rennes se place à la 8e place du championnat avant son déplacement jeudi chez la Lazio Rome en Ligue Europa. Le score aurait pu être plus sévère sans la double parade de Steve Mandanda en fin de match devant Adrien Hunou (85). Le Marseillais semble revenu en grande forme et c'est le retour du grand gardien dont Marseille avait besoin.

L'équipe d'André Villas-Boas ne gagne plus, mais n'a plus perdu depuis la première journée et reste la seule de L1 avec une seule défaite au compteur. Sa série en cours de trois nuls l'a fait redescendre à la 5e place, mais les nombreuses absences, Alvaro et Florian Thauvin blessés, Dimitri Payet et Boubacar Kamara suspendus, tempèrent le jugement. Le public préférait visiblement juger le verre à moitié plein, mais il faudrait que l'OM réapprenne à gagner pour reprendre sa marche vers le podium.

"On n'a rien créé, sur cette première période, c'est terrible, mais c'est aussi de ma faute, peut-être à cause de mon style de coaching, peut-être je donne trop d'infos et ils commencent le match inquiets", a confié le coach marseillais Villas-Boas. Le Stade Rennais (8e) reste lui sur six matches sans victoire, en comptant la Ligue Europa, avant de se rendre à la Lazio Rome jeudi. Julien Stéphan a regretté les fautes d'arbitrage, mais assure voir fait un match consistant.