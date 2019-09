Jacques Chirac félicite Fabien Barthez, entourés par Bixente Lizarazu et Zinédine Zidane

Jacques Chirac félicite Fabien Barthez, entourés par Bixente Lizarazu et Zinédine Zidane Crédits : PEDRO UGARTE / AFP | Date :

Jacques Chirac entre Joao Havelange, président d'honneur de la Fifa, et Sepp Blatter, président de la Fifa

Jacques Chirac entre Joao Havelange, président d'honneur de la Fifa, et Sepp Blatter, président de la Fifa Crédits : GABRIEL BOUYS / AFP | Date :

12 juillet 1998 : Jacques Chirac et son maillot floqué avec le numéro 23

12 juillet 1998 : Jacques Chirac et son maillot floqué avec le numéro 23 Crédits : JACQUES DEMARTHON / AFP | Date :

14 juillet 1998 : Jacques Chirac, Aimé Jacquet et Lionel Jospin brandissent la Coupe du Monde à l'Élysée

14 juillet 1998 : Jacques Chirac, Aimé Jacquet et Lionel Jospin brandissent la Coupe du Monde à l'Élysée Crédits : Gabriel BOUYS / AFP | Date :

14 juillet 1998 : Jacques Chirac, Aimé Jacquet et Lionel Jospin brandissent la Coupe du Monde à l'Élysée

publié le 27/09/2019 à 03:02

Jacques Chirac, son incroyable parcours politique de la Corrèze à la présidence de la République en passant par la mairie de Paris, son refus de la guerre en Irak en 2003, ses phrases cultes comme "This is not a method" en Israël en 1996, sa mythique marionnette aux Guignols de l'Info... Toutes ces images resurgissent jeudi 26 septembre après son décès à 86 ans.

D'autres, datant de 1998, sont elles aussi entrées dans la légende entourant le Parisien de naissance (Ve arrondissement), souvent pour le moquer, sur un ton attachant. 12 juillet 1998, Stade de France : juste avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, le speaker énumère les noms des Bleus d'Aimé Jacquet. Gros plan sur Jacques Chirac, surpris en train de feindre de connaître le nom des membres de l'équipe.



Quand il sèche sur le nom d'un joueur, le président de la République, écharpe des Bleus sur les épaules, ne se démonte pas et fait semblant, en ouvrant grand la bouche. Un peu plus de 90 minutes plus tard, la France est sacrée Championne du Monde de football pour la première fois de son histoire. Jacques Chirac, qui s'est fait offrir par le staff un maillot avec le numéro 23 (ils sont à l'époque 22 sélectionnés), peut célébrer la victoire, adresser un mot à chaque joueur.

Sa cote de popularité explose

Le lendemain, celui qui est alors âgé de 67 ans reçoit les nouveaux héros de la Nation sur le parvis de l'Élysée. Fier, il annonce l'arrivée de "l'équipe de France et la Coupe de France !", avant de se reprendre : "La Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde". Personne ne lui en voudra. Dans la foulée du succès des Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez,... sa cote de popularité grimpe de 7 points et dépasse pour la première fois depuis le début de la cohabitation celle de son Premier ministre, Lionel Jospin.