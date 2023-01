"Maintenant, il faut partir !" La Une du Parisien-Aujourd'hui en France illustre à merveille la pression croissante qui pèse sur les épaules de Noël le Graët.

Le président de la FFF, conspué après ses propos peu flatteurs sur Zinedine Zidane ce weekend, doit en parallèle rendre des comptes ce mardi 10 janvier aux inspecteurs du ministère des Sports. C'est la suite de l'audit qui avait été diligenté par la ministre après les accusations de management douteux et de harcèlement visant le patron du foot français.

Ce mardi, l'une des accusatrices prend la parole dans la presse. Il s'agit de Sonia Souid, agente de joueur. Elle raconte les avances, les nombreuses invitations à diner et les SMS, que le président sait finalement écrire - contrairement à ce qu’il affirmait haut et fort après les premières accusations.

Il ne m’a jamais regardée comme une professionnelle mais comme un bonbon à croquer Sonia Souid, agente de joueur

"Il ne m’a jamais regardée comme une professionnelle, mais comme un bonbon à croquer […] la seule chose qui l’intéresse et je m’excuse de parler vulgairement, ce sont mes deux seins et mon cul", explique-t-elle.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, souligne le courage de ce témoignage et ajoute : "notre audit en sera digne". Il s’agit de l’enquête diligentée par le ministère. Noël Le Graët et Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF, sont à nouveau entendus ce mardi.

Noël Le Graët, bientôt lâché par des personnalités du foot ?

En parallèle, plusieurs personnalités du foot dont les membres du Comex, le conseil qui pilote le football français et qui a le pouvoir de pousser le président vers la sortie, seraient de plus en plus sous pression. Elles seraient proches de lâcher Noël Le Graët, pourtant réélu à une large majorité pour un 4ème mandat il y a 10 mois.

Pour l’heure, Noël Le Graët ignore le souffle du discrédit. Il assistait lundi soir dans un palace parisien à une remise de récompense. Dans un discours, le président Sarkozy a semblé le ménager. Comme s’il fallait excuser certaines attitudes, pour ne pas dire pratiques d’un dirigeant d’une autre époque et qui se veut toujours d’actualité.

