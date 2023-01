Réforme des retraites : 5 questions pour tout comprendre au texte

C'est le jour J, Elisabeth Borne, présentera à 17h30 ce mardi 10 janvier les détails de la réforme des retraites. Alors qu'attendre de ce projet, contesté par de nombreux Français et syndicats ?



- Qui sera concerné par le départ à 64 ans ?

Tout d'abord, tout le monde ne pourra pas partir à la retraite à 64 ans. Ça va être progressif, on va passer d'un âge légal fixé aujourd'hui à 62 ans à 64 ans d'ici une dizaine d'années. Échéance pas encore fixée, mais chaque génération devra travailler quelques mois de plus chaque année. Par exemple, une personne née en août 1961 pourra partir à partir de 62 ans et 3 ou 4 mois.

Partir avant l'âge légal, est possible mais vous toucherez une partie ou tous vos droits si vous avez assez cotisé. Notez que le calcul des cotisations avec la réforme sera de 43 annuités maximum et 172 trimestres pour tous.

- Les petites retraites vont elles être augmentées ?

Concernant, les plus petites retraites, celles-ci devraient être augmentées à 1.200 euros au lieu de 1.100 net par mois aujourd’hui… Cela devrait s’appliquer à tous les nouveaux retraités, mais aussi aux actuels retraités. C’était une demande notamment des syndicats, mais également d’Eric Ciotti.

- Qu'en est-il des critères de pénibilité ?



En 2018, Emmanuel Macron s'était déjà employé à simplifier sa prise en compte, en supprimant certains facteurs de pénibilité. Les syndicats demandent à réintégrer 4 critères : dont les postures pénibles au travail, les vibrations mécaniques, les manutentions manuelles de charge.

Le gouvernement s'est dit ouvert et souhaite également faire d'autres propositions comme : miser sur la formation, faire de la prévention pour les métiers pénibles et proposer un suivi médical renforcé.

- Quelles sont les règles d'un départ à la retraite anticipée pour carrière longue ?

Le gouvernement souhaite maintenir le dispositif des carrières longues. Ainsi, ceux qui ont commencé avant 20 ans peuvent partir à 58 ou 60 ans en fonction des trimestres cotisés dans leur jeunesse. La piste du gouvernement c’est de maintenir un équivalent, pouvoir partir non pas à 64 mais à 60 ans. Reste à savoir combien de trimestre il faudra avoir cotisé et à quel âge.

Les carrières longues représentent 20% des départs en retraite aujourd'hui.





- Les régimes spéciaux devront-ils se plier à la réforme ?

Pas tous. Deux exemples : l'âge de départ minimum pour un conducteur de train à la RATP ou un électricien de EDF c'est de 52 ans. Avec la réforme il pourrait être reporté de 2 ou 3 ans. Cela concerne les nouveaux embauchés seulement.

Un recul de l'âge qui concerne aussi la catégorie active des fonctionnaires : policier, douanier. En revanche, les régimes des marins, de l'opéra de Paris, comédie française ne seront pas touches par la réforme.

