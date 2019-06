publié le 09/06/2019 à 08:52

La victoire de Rennes contre le PSG en finale de la Coupe de France de football est l'événement sportif qui le plus marqué les Françaises et les Français au cours des cinq premiers mois de 2019. La Coupe du Monde féminine est le plus attendu de tous jusqu'à la fin de l'année, devant le Tour de France et la Coupe du Monde masculine de rugby.



La footballeuse Amandine Henry est citée devant le cycliste Romain Bardet et le décathlonien Kevin Mayer lorsque l'on interroge le grand public sur les sportifs qui réaliseront les meilleures performances lors des sept prochains mois.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête ci-dessous a été réalisée sur internet les mercredi 5 et heudi 6 juin auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

1. Le Stade Rennais a marqué les esprits

La victoire de Rennes en finale de la Coupe de France face au PSG est pour le moment l’événement le plus marquant pour 28% des Français, et arrive en deuxième position chez les amateurs de sport (29%). Ces derniers ont été encore plus marqués par la déroute des Parisiens face à Manchester United en Ligue des champions (30%).



Sur la troisième marche des "événements" de janvier à mai, les Françaises et les Français place les titres reçus par Kylian Mbappé : meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur espoir de Ligue 1 (pour 23% des Français et 24% des amateurs de sports).



Au pied du podium, 18% des Français évoquent la 4e Ligue des Champions de l’équipe féminine de l’OL, devant la déception Martin Fourcade (17%), les victoires de Julian Alaphilippe (12%) et la 4ème place du XV de France au tournoi des VI nations.

2. Le Mondial dames très attendu

L’engouement pour la Coupe du Monde féminine se confirme, d’autant que cette fois, nous l’avons testé en concurrence avec d’autres événements sportifs de premier plan. 44% des Français et 49% des amateurs de sport nous confient en effet que c’est l’événement sportif qu’ils attendent le plus, devant le Tour de France (34% et 37%) et la Coupe du monde de rugby (21% et 27%).



Les mondiaux d’athlétisme (4ème avec 17% et 21%), le retour du Grand Prix de France (12% et 14%), les mondiaux de basket (6% et 8%) ou encore les championnats du monde de judo (5% et 6%) peinent à rivaliser avec ces grands événements dans le cœur des Français, même si cela ne signifie évidemment pas qu’ils ne comptent pas les suivre.

3. Amandine Henry superstar

Amandine Henry (24%), Romain Bardet (23%) et Kevin Mayer (22%), sportifs français dans lesquels les Français placent le plus d’espoir. Déjà, dans notre sondage de la semaine dernière, 79% des Français jugeaient que ses chances de l’emporter étaient importantes. Interrogés sur les sportifs tricolores qui réaliseront les meilleures performances dans les 6 mois qui viennent, ils placent Amandine Henry en tête (24%) et Eugénie Le Sommer à la 4e place (18%).



Seuls Romain Bardet (23%) et Kévin Mayer (22%) parviennent à s’intercaler entre les footballeuses. Chez les amateurs de sport, le cycliste et le décathlonien se partagent la première place chez les amateurs de sport (28%) devant les deux représentes de l’équipe de France féminine.



La Judoka Clarisse Agbegnenou (17%), le cycliste Thibaut Pinot (12%), l’athlète P-A Bosse (11%), le rugbyman Antoine Dupont (11%), le pilote Pierre Gasly (11%) et le basketteur Nicolas Batum (11%) complètent ce classement des sportifs les plus attendus d’ici la fin de l’année 2019.

