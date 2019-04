La Ligue des champions avantage les plus riches, selon 76% des amateurs

publié le 06/04/2019 à 19:38

46% des Françaises et des Français suivent plus ou moins la Ligue des champions, soit un point de plus que pour la Ligue 1 ; chez les amatrices et amateurs de football, les deux compétitions arrivent à égalité avec 88% de taux de suivi. 84% des passionné-e-s apprécient le format actuel de la reine des coupes d'Europe, même si 76% considèrent qu'elle avantage les clubs les plus riches.



Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 3 et jeudi 4 avril, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 434 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. La Ligue 1 fait quasiment jeu égal avec la Ligue des champions

Les Françaises et les Française sont presque autant à suivre le championnat de France (45%) que la Ligue des champions (46%). Ils sont autant à regarder certains matches en direct (21%).

L'autre coupe d'Europe, l'Europa League, arrive derrière, avec 40% des sondés qui s'y intéressent plus ou moins. Chez les amateurs de ballon rond, le taux de suivi pour la Ligue des champions et la Ligue 1 bondit à 88%

La Ligue 1 fait quasiment jeu égal avec la Ligue des champions Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. 84% des amateurs satisfaits du format actuel

Jusqu'en 1991, la Ligue des champions, alors appelée Coupe d'Europe des clubs champions, se disputait intégralement sur des matches aller-retour, avec une seule équipe par pays.



Le format a ensuite évolué pour se fixer lors de la saison 2003-2004 dans sa version actuelle : des tours préliminaires, une phase de groupes et des matches aller-retour à partir des 8es de finale. Espagne, Allemagne, Angleterre et Italie peuvent compter jusqu'à quatre représentant.



Selon notre sondage, cette formule convient à une large majorité d'amateurs : 84% (30% beaucoup, 54% un peu).

84% des amateurs satisfaits du format actuel Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Elle avantage les clubs les plus riches

Quatre affirmations ont été proposées aux sondés sur la Ligue des champions. Celle avec laquelle ils sont le plus en phase (76%) est qu'elle avantage les clubs les plus riches, la plupart du temps qualifiés directement pour la phase de poules avec le statut de têtes de série protégées. Arrive ensuite le suspense des rencontres (67%) puis l'aspect spectaculaire (63%). 52% ne sont pas d'accord avec l'idée que la compétition manque d'intérêt avant les 8es de finale.

La Ligue des champions avantage les clubs les plus riches Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Faire des groupes de 8 plutôt que de 4

Depuis de nombreuses années, certains clubs menacent de créer une ligue fermée pour pousser l’UEFA à revoir le format de la Ligue des champions. L’idée serait de multiplier les matchs pour s’assurer des revenus plus conséquents et minimiser les risques engendrés par une non-qualification. Alors qu’une réunion se tiendra début mai, nous avons interrogé les amateurs sur les mesures envisagées pour un nouveau format avec parfois des résultats paradoxaux.



L’idée de créer des groupes de 8 équipes plutôt que de 4 séduit 61% des amateurs de football. Mais la conséquence, c’est-à-dire la multiplication des matchs de poule est rejetée par 52% d’entre eux. La solution serait peut-être alors de ne jouer qu’un match contre chaque équipe.



Une autre mesure est soutenue par la majorité des amateurs de football (56%) : jouer les matchs le week-end à la place des matchs de championnats. Enfin, une mesure est largement rejetée (67%) : qualifier chaque année les mêmes équipes à l’exception des 4 moins performantes de l’édition précédente ne plait pas aux amateurs de football.

Ligue des champions : faire des groupes de 8 plutôt que de 4 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama