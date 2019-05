XV de France : une popularité en chute de 13 points en trois mois et demi

publié le 12/05/2019 à 06:54

La Coupe du Monde de rugby aura lieu du 20 septembre au 2 novembre au Japon et le moins que l’on puisse dire c’est que les conditions ne sont pas encore réunies pour que le XV de France l’aborde le plus sereinement possible. La poule de la France sera constituée de l'Angleterre, de l'Argentine, des USA et des Tonga.



Les résultats sportifs sont décevants mais ce n’est pas nouveau. Ce qu’il l’est davantage, c’est la conséquence de ces mauvais résultats sur l’image et l’intérêt que portent les Français au XV de France et plus largement au rugby.

L'enquête ci-dessous a été réalisée sur internet du mardi 7 au jeudi 9 mai auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 350 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

1. Le XV de France perd 13 points de popularité auprès des Français

Entre l’automne 2015 et le printemps 2017, la popularité du XV de France oscillait entre 79% et 89%, signe d’une certaine bienveillance des Français à l’égard de leurs rugbymen, en dépit des résultats décevants sur la décennie 2010. Mais un phénomène nouveau est apparu dans l’opinion et souligne la déception que provoquent à la longue les performances du XV chez les Français et chez les amateurs de rugby.



Après avoir chuté à 60% chez les Français et 57% chez les amateurs de rugby en février 2018, la popularité du XV de France était remontée respectivement à 76% et 82% en janvier 2019. Autrement dit, après la déception suite aux résultats du Tournoi des VI Nations 2018, les Français avaient à nouveau retrouvé un certain espoir pour l’édition 2019.



Mais les piètres résultats ont provoqué une nouvelle douche froide. En un peu plus de trois mois, le XV de France perd 13 points de popularité auprès des Français (63% de bonnes opinions) et même 21 points auprès des amateurs de rugby (61%). Il restera quelques test-matches aux Bleus pour renouer avec la victoire et espérer susciter l’enthousiasme de la population pour bénéficier de son soutien lors de la coupe du monde en novembre prochain.

Le XV de France perd 13 points de popularité auprès des Français Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Brunel a perdu beaucoup de crédit chez les amateurs

À l’image de la popularité du XV de France, le crédit de son sélectionneur Jacques Brunel s’effondre dans notre sondage. Interrogés avant le tournoi en janvier, 81% des amateurs de rugby jugeaient que c’était un bon sélectionneur. Ils ne sont désormais plus que 60% à le dire, soit une baisse de 21 points en quelques semaines seulement.



Arrivé dans un contexte délicat suite au limogeage de Guy Novès, Jacques Brunel n’est pas parvenu à améliorer les résultats du XV de France et perd aujourd’hui le crédit que lui accordaient les amateurs de rugby. Il devra d’ailleurs terminer son mandat avec l’aide de son très probable futur remplaçant. S’il souhaite partir en laissant une bonne image aux amateurs de rugby, il lui faudra clairement obtenir de bons résultats à la Coupe du Monde.

3. 86% des amateurs de rugby satisfaits de la nomination de Galthié en tant qu’adjoint

Fabien Galthié est un nom bien connu des amateurs de rugby. D’abord en tant que joueur, il faisait partie de la fameuse génération tombeuse des Blacks à la Coupe du Monde 1999 et fut 24 fois capitaine du XV durant sa carrière puis comme consultant.



Depuis 2007, il a commenté de très nombreux match nationaux et internationaux et bénéficie d’une forte visibilité auprès du public.Connaissant l’homme et ses compétences, les amateurs de rugby jugent très positivement son arrivée au sein du staff du XV de France. 86% d’entre eux sont en effet satisfaits de sa nomination comme adjoint de Jacques Brunel.

77% estiment que cette transition en douceur est une bonne solution

C’est un secret de polichinelle et cela sera très probablement officialisé après la Coupe du monde mais l’arrivée de Galthié serait destinée à préparer une transition en douceur pour qu’il devienne le successeur de Jacques Brunel. Interrogé sur le bien-fondé de cette solution, les amateurs de rugby la jugent positivement.



77% d’entre eux estiment que c’est une bonne solution car cela préparera une transition en douceur entre les deux sélectionneurs. Ils ne sont que 23% à juger qu’au contraire c’est une mauvaise solution car durant le mondial, les joueurs et le reste du staff ne sauront pas vraiment qui dirige.

