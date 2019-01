publié le 25/10/2018 à 10:30

La carte a été dévoilée sur Twitter avant même l'annonce officielle par le directeur de la course Christian Prudhomme. Le parcours du Tour de France 2019 est connu depuis jeudi 25 octobre à la mi-journée. Comme pressenti depuis plusieurs jours, il se déroulera exclusivement sur la partie est du pays, en dessous d'une diagonale Bruxelles - Pau.



La capitale de la Belgique sera en effet la ville du grand départ, le samedi 6 juillet. Cette donnée était acquise depuis le 30 mai 2017. Ce 23e départ depuis l'étranger entend rendre hommage à Eddy Merckx. Une première journée en boucle autour de Bruxelles passera par le mur de Grammont, longtemps un secteur-clé du Tour des Flandres désormais ignoré par les organisateurs de la classique belge.

Après cette étape inaugurale promise aux sprinteurs, un contre-la-montre par équipes de 27 kilomètres entre le Palais Royal et le site de l'Atomium, au nord de la ville, attendra les concurrents de cette 106e édition.

Tour de France 2019 : le parcours Crédit : Handout / ASO / AFP

Les coureurs entreront dans l'Hexagone lors de la 3e étape, au départ de Binche, en Belgique, et à destination d'Épernay. La première arrivée en altitude pourrait se faire dans le Jura, à La Planche des Belles Filles, lors de la 6e étape, après des liaisons Reims - Nancy et Saint-Dié-des Vosges - Colmar.





Le peloton va ensuite rejoindre le massif central via Chalon-sur-Saône, Mâcon et Saint-Étienne pour une arrivée à Brioude le dimanche 14 juillet (9e étape). Une longue étape Saint-Flour - Albi (218 km) se dessine le lendemain avant la première journée de repos.

Chrono individuel de 27 km à Pau

Après un sprint massif attendu à Toulouse, la première étape de très haute montagne conduira à Bagnères-de-Bigorre. Un deuxième contre-la-montre de 27 km, individuel cette fois, se déroulera à Pau lors de la 13e étape. La 14e étape, au départ de Tarbes, conduira au sommet du col du Tourmalet, avant une dernière étape dans les Pyrénées Limous - Foix Prat d'Albis.



Le retour vers l'Est du pays se fera en s'arrêtant par Nîmes. Les trois étapes alpestres seront Embrun - Valloire, Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes et Albertville - Val Thorens à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Rambouillet sera la ville-départ de la 21e et dernière étape.

The #TDF2019 it will be:

¿ 3 460 km

¿ 3¿0¿ climbs in 2nd category or above.

5¿ altitude finishes

5¿4¿ Time Trial kilometers



Le #TDF2019, ce sera :

¿ 3 460 km

¿ 3¿0¿ cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie

5¿ arrivées en altitude

5¿4¿ km contre-la-montre pic.twitter.com/C3HKkaAeqP — Tour de France (@LeTour) 25 octobre 2018

Les 21 étapes en détails :

6 juillet : 1re étape Bruxelles - Bruxelles, 192 km

7 juillet : 2e étape Bruxelles Palais Royal - Bruxelles Atomium, 27 km (contre-la-montre par équipes)

8 juillet : 3e étape Binche (Belgique) - Epernay, 214 km

9 juillet : 4e étape Reims - Nancy, 215 km

10 juillet : 5e étape Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km

11 juillet : 6e étape Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km

12 juillet : 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km

13 juillet : 8e étape Mâcon - Saint-Etienne, 199 km

14 juillet : 9e étape Saint-Etienne - Brioude, 170 km

15 juillet : 10e étape Saint-Flour - Albi, 218 km

16 juillet : repos à Albi

17 juillet : 11e étape Albi - Toulouse, 167 km

18 juillet : 12e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 202 km

19 juillet : 13e étape Pau - Pau, 27 km (contre-la-montre individuel)

20 juillet : 14e étape Tarbes - Tourmalet, 117 km

21 juillet : 15e étape Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km

22 juillet : repos à Nîmes

23 juillet : 16e étape Nîmes - Nîmes, 177 km

24 juillet : 17e étape Pont du Gard - Gap, 206 km

25 juillet : 18e étape Embrun - Valloire, 207 km

26 juillet : 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km

27 juillet : 20e étape Albertville - Val Thorens, 131 km

28 juillet : 21e étape Rambouillet - Paris Champs-Elysées, 127 km