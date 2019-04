publié le 27/04/2019 à 22:47

Qui soulèvera la Coupe de France ? Alors que le Paris Saint-Germain veut sauver sa saison après les éliminations en Coupe de la Ligue et Ligue des champions, le Stade Rennais veut enfin remporter ce trophée national après trois finales perdues en dix ans.



Et lors de ce dernier grand rendez-vous de la saison sur la scène nationale, alors que les Parisiens sont déjà assurés de remporter la Ligue 1, ce sont les hommes de Thomas Tuchel qui sont le mieux rentrés dans cette rencontre.

Le latéral brésilien Daniel Alves a ouvert le score d’une reprise de volée spectaculaire à l’entrée de la surface sur un corner tiré par Neymar (0-1, 13e). Un but sublime qui a mis le club de la capitale sur les rails. Quelques minutes plus tard, l’attaquant brésilien, qui vient de revenir sur les pelouses après trois mois d'absence, a doublé la mise d'un lob millimétré sur un bon service d'Angel Di Maria (0-2, 20e).

Le plus dur semblait fait pour les Parisiens, parfaitement lancés vers une 13e victoire en Coupe de France, la 5e consécutive. Mais, en fin de première période, Presnel Kimpembe a relancé le Stade Rennais. Sur un centre puissant d'Hamari Traoré, le champion du monde a trompé son propre gardien (1-2, 40e).



Et en seconde période, peu après l'heure de jeu, les Rouge et Noir ont même recollé au score. Sur un corner de Clément Grenier, le défenseur central Mexer a profité de la passivité parisienne pour s'imposer dans les airs (2-2, 66e).

¿¿¿¿ Le Stade Rennais revient dans le match, bien aidé par le CSC de Presnel Kimpembe !

