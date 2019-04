publié le 26/04/2019 à 18:30

38% des Françaises et des Français jugent la saison du Paris Saint-Germain assez mauvaise et 16% très mauvaise. Pour 37% des sondés, l'événement le plus marquant de cet exercice 2017-2018 restera l'élimination en 8es de finale de finale de Ligue des champions face à Manchester United.



76% voient Kylian Mbappé resté la saison prochaine. Pour Neymar, le chiffre descend à 59%, pour Edinson Cavani à 49%. Enfin, c'est au poste de milieu défensif que le club de la capitale doit recruter en priorité, estiment les amateurs de football.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les jeudi 25 et vendredi 26 avril, auprès d'un échantillon de 990 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 422 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Une mauvaise saison pour 53% des Français

Sacré champion de France dimanche 21 avril à cinq journées de la fin de la saison et qualifié pour la finale de la Coupe de France (samedi 26 avril, 21h contre Rennes), le Paris-Saint-Germain a objectivement dominé le football hexagonal cette saison. Serait-ce la preuve, sans contestation possible, que la saison du PSG est une réussite ? Non, selon une majorité de Françaises et de Français.



Compte-tenu de l’effectif et de la puissance financière du club, ils relativisent les performances du club. Résultat, 53% estiment que Paris réalise une mauvaise saison (38% assez mauvaise, 16% très mauvaise), 45% considérant au contraire qu’elle est bonne. Les amateurs de football sont plus positifs : 56% jugent bonne la saison du PSG (47% assez bonne, 9% très bonne).

2. L'échec en Ligue des champions, événement majeur

Sans véritable concurrent en France, le PSG est chaque année jugé sur ces performances européennes. Preuve en est, le titre de champion de France n’est que le 5e événement le plus marquant de la saison parisienne pour les Français (16%) et les amateurs de football (13%). Pour eux, c’est bien la déroute contre Manchester United en 8es de finale de Ligue des champions qui symbolisera la saison (37% des Français et même 58% des amateurs de football).



Les amateurs de football placent en deuxième position un autre accroc : l’élimination en Coupe de la Ligue contre Guingamp (28%). Les 30 buts déjà marqués par Kylian Mbappé en championnats se hissent en deuxième position pour les Français (24%) et en troisième place pour les amateurs de football (26%).



À la 4ème place des événements les plus marquants de la saison, les Français et les amateurs de football retiennent les blessures de Cavani et Neymar.

3. Les amateurs convaincus que Mbappé et Neymar resteront

Cet été, Paris va sans doute devoir faire face aux convoitises des autres gros clubs

européens, et notamment du Real Madrid, en pleine restructuration et doté d’un budget hors norme d’environ 500 millions d’euros.



Dans ce contexte, les amateurs de football demeurent optimistes pour le PSG. Selon eux, deux des trois attaquants stars de l'équipe devraient rester la saison prochaine. 76% le pensent s’agissant de Kylian Mbappé et 59% à propos de Neymar.



Ils sont en revanche partagés sur Edinson Cavani. 49% des amateurs pensent que l'Uruguayen sera toujours parisien l’an prochain quand 50% pronostiquent son départ.

4. Priorité du recrutement : un milieu défensif

L’arrivée de l'Argentin Leandro Paredes au mercato d’hiver n’a semble-t-il pas comblé le manque de joueurs de très haut niveau dans le cœur du jeu parisien. Les amateurs de football définissent ainsi le recrutement d’un milieu défensif comme priorité du club

(32%).

