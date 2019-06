publié le 30/03/2019 à 18:30

38% des Françaises et des Français se déclarent supporters d'un club de football et 17% vont au stade régulièrement ou occasionnellement. 55% des sondés ont une mauvaise opinion des supporters.

62% sont choqués par les propos homophobes parfois entendus dans les tribunes. 71% estiment que la ministre des Sports, Roxana Maracineau, a raison de vouloir les sanctionner sportivement.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 27 et jeudi 28 mars, auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 411 amateurs de football, selon la méthode des quotas. La voici en détails.

1. 38% des Français sont supporters, 17% se rendent au stade

38% des Français se déclarent supporters d’un club de football. Parmi eux, la moitié (17%) se rend au stade pour soutenir leur équipe dont 4% sont des habitués des tribunes. Les hommes sont plus nombreux à se rendre au stade (23% contre 17% en moyenne) ainsi que les moins de 35 ans (24%). En termes de catégories sociales, les cadres (24%) vont autant au stade que les ouvriers (23%) et les employés (25%).

38% des Français sont supporters, 17% se rendent au stade Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. La majorité des Français ont une mauvaise opinion des supporters

L’image des supporters de football reste majoritairement mauvaise dans l’opinion (55%). Dans notre sondage réalisé en septembre dernier, les Français leur reprochaient leur sectarisme (55%) et la moitié d’entre eux estimaient qu’ils étaient dangereux (51%). Pour autant, les Français appréciaient leur côté joyeux (77%), chaleureux (62%) et considéraient qu’ils étaient indispensables au spectacle (71%).

La majorité des Français ont une mauvaise opinion des supporters Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Des propos choquants

Si la France échappe globalement aux chants racistes que doivent régulièrement affronter les championnats italiens ou anglais, certains chants ou insultes contenant des propos homophobes sont fréquents. Que ce soit au stade ou devant la télévision avec leurs proches ou encore dans un bar, 58% des Français déclarent avoir déjà entendu ce type de propos. Ils sont même 13% à avouer en avoir déjà tenus.



À ceux qui estiment qu’ils font partie du folklore, 80% des Français répondent qu’ils ne comprennent pas que ces mots soient employés. Ils sont 62% à se dire choqués. Les Français repoussent aussi l’idée de chants à entendre au second degré : 62% d’entre eux estiment que ces propos sont homophobes.



Au-delà des Français, les amateurs de football et même les supporters se rendant au stade sont d’accord pour dire que ces propos sont homophobes, choquants et qu’ils ne comprennent pas qu’ils soient employés.

Français et supporters s'accordent sur la définition des chants homophobes qu'ils entendent, ne comprennent pas et qu'ils jugent choquants Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Roxana Maracineanu massivement soutenue

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, souhaite mettre fin aux chants et insultes à caractère homophobe dans les stades, en responsabilisant et en sanctionnant les clubs sportivement les clubs et les supporters pour y mettre fin.



Interrogés sur la question, les Français estiment massivement qu’elle a raison (71%). Même les supporters se rendant au stade lui accordent très majoritairement leur soutien (65%).

Roxana Maracineanu massivement soutenue dans sa démarche Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

La rédaction vous recommande