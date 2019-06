publié le 28/06/2019 à 14:44

Ce quart de finale a des allures de match pour le titre. La France et les États-Unis possèdent deux des meilleures équipes du monde et se disputent vendredi 28 juin à 21 h une place pour les demi-finales de la huitième Coupe du Monde féminine de la FIFA. Les USA sortent d'un match difficile face aux Espagnoles en 8es de finale.

Pour ce choc face aux Américaines, le 11 français ne devrait connaître que très peu de modifications par rapport à celui aligné par Corinne Diacre face aux Brésiliennes en huitième de finale ( 2-1, a.p (1-0)). Le match face au Brésil, où les Françaises ont été bousculées durant 120 minutes, pourrait faire les affaires de Gaëtane Thiney, absente contre les Sud-Américaines vendredi 23 juin et qui devrait jouer face aux USA.

La sélectionneuse Corinne Diacre devrait retourner au format 4-2-3-1 après avoir joué en 4-4-2 face aux Brésiliennes. La défense Torrent, Renard, Mbock, Majri devrait débuter et être devancée par les deux milieux de terrain Henry (la capitaine) et Bussaglia. En attaque, deux joueuses devraient assurément jouer : Le Sommer (aile gauche ou derrière la buteuse) et Thiney (sur l'aile droite derrière la buteuse).

Un XI classique aligné par les USA

Pour la France, Kadidiatou Diani devrait également faire partie de l'équipe titulaire (sur l'aile gauche ou en pointe) après sa très bonne prestation en quart de finale. La dernière place se disputerait entre Gauvin et Asseyi.

Du coté des USA, un traditionnel 4-3-3 devrait être aligné par la sélectionneuse Jill Ellis, avec en seul changement Horan qui remplacerait Mewis dans le milieu. En attaque, la capitaine Megan Rapinoe et la superstar Alex Morgan devraient aussi être titulaires.

La dernière rencontre en match amical face aux États-Unis date du 19 janvier 2019 et s'était jouée au Havre, la France l'avait emporté 3-1 grâce à un doublé de Diani et un but de Marie-Antoinette Katoto, non sélectionnée par Corinne Diacre pour la Coupe du Monde).

France-USA : les équipes de départ probables

France (4-2-3-1) : Bouhaddi - Torrent, Renard, Mbock, Majri - Henry (cap.), Bussaglia - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin ou Asseyi



Etats-Unis (4-3-3) : Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle, Ertz, Horan - Heath, Morgan (cap.), Rapinoe