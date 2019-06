publié le 30/05/2019 à 16:30

C'est à six ans, chez elle à Brest, que Griedge Mbock découvre le ballon avec ses deux frères Erwan et Hiang'a. Deux frères qui tentent eux aussi aujourd'hui de faire carrière. Ils évoluent tous les deux en National 2, le quatrième échelon du football français.



Gamine, Griedge ne lâchait pas d'une semelle son aîné Erwan. Un trio de footballeurs dans la famille Mbock surveillé de près par une maman Dominique très investie et très exigeante au quotidien.

Mais Griedge a très vite rassuré Dominique en décrochant en 2013 son bac suivi d'un diplôme de manager de proximité. Il n'était en effet pas question de décevoir une mère qui avait fait le choix difficile de quitter son pays le Cameroun pour venir poursuivre ses études en France.

1. Son parcours en club

La Bretonne d'origine camerounaise a ainsi fait ses débuts avec son club formateur du Stade briochin, avant de rejoindre pour quatre ans l'EA Guingamp en 2011. Élue meilleure espoir du championnat de France de D1 féminine en 2013 et en 2014, Griedge Mbock s'engage la saison suivante avec l'Olympique lyonnais, où elle évolue toujours. Le transfert de l'internationale est alors de 100.000 euros, un record chez les femmes.



Après avoir gagné la Coupe du monde U17, la footballeuse de 24 ans est désignée ballon d'or de la compétition. Capitaine de l'équipe de France lors de l'Euro U19, elle remporte le tournoi à l'été 2013.

2. Son parcours en sélection

Griedge Mbock est convoquée pour la première en équipe de France A , le 23 novembre 2013. En août 2014, elle termine troisième de la Coupe du monde U20 organisée au Canada. En avril 2015, elle fait partie des 23 joueuses sélectionnées pour Coupe du monde féminine 2015.



Un mondial lors duquel elle inscrit ses deux premiers buts en Bleues le 22 janvier 2017, lors d'un match contre l'Afrique du Sud disputé à La Réunion (victoire 2-0). Elle porte le numéro 19 en sélection nationale à l'Euro 2017 organisé par l'UEFA aux Pays-Bas. Le 2 mai 2019, elle est convoquée parmi les 23 pour disputer la coupe du monde 2019.