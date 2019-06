Coupe du Monde féminine 2019 : Alex Morgan, la star américaine

publié le 16/06/2019 à 09:16

Elle est l'une si ce n'est la grande star du football féminin mondial. Enfilant les titres en sélection et en club comme des perles à son cou, Alex Morgan (29 ans) s'est déjà construit un palmarès hors du commun. En club, elle a remporté les deux grands championnats américain de football féminin, la WPS Championship avec les Western New York Flash en 2011 puis la National Women's Soccer League sous les couleurs du Portland Thorns FC en 2013.



En 2017, elle se fait connaître dans l'Hexagone en rejoignant la section féminine de l'Olympique Lyonnais, référence en France mais aussi en Europe, pour une durée de six mois. Avec ses coéquipières, elle remporte un retentissant triplé avec le championnat de France, la coupe de France et la Ligue des Champions, que le club a remporté à six reprises depuis 2011.

En sélection, l'attaquante est l'un des piliers de l'équipe américaine avec laquelle elle compte 163 sélections pour 106 buts depuis 2010. Un rendement impressionnant qui lui a permis de devenir championne olympique à Londres en 2012, vainqueur de la Gold Cup en 2014 et championne du monde en 2015 après une finale perdue en 2011.

Tenante du titre avec les États-Unis, Alex Morgan et les "Stars and Stripes" font logiquement parties des favoris pour s'asseoir sur le trône mondial le dimanche 7 juillet prochain, lors de la finale au Groupama Stadium de Lyon. Elle a d'ailleurs démarré la compétition tambour-battant en inscrivant un quintuplé lors du large succès historique des États-Unis face à la Thaïlande (13-0) lors de son premier match dans la compétition.

Une image à portée mondiale

À l'aise ballon au pied, la joueuse américaine l'est aussi en dehors des terrains où elle jouit d'une renommée mondiale. Sur les réseaux sociaux, elle comptabilise pas moins de 13 millions d'abonnés dans le monde entier, soit plus que toute autre joueuse. Égérie de grandes marques comme Coca-Cola, Nike ou encore McDonald's, elle est également apparue sur la jaquette du célèbre jeu vidéo de football "Fifa 16".



Son impact dans le jeu de son club d'Orlando lui permet également d'avoir l'un des meilleurs salaires de son sport avec 400.000 dollars annuels. Engagée, la star américaine a également dénoncé en mars dernier les inégalités salariales entres les hommes et les femmes à la Fédération de football américaine.



Le football, Alex Morgan l'a placé au centre de sa vie jusque dans les moindres détails. Le 31 décembre 2015, elle a épousé Servando Carrasco (30 ans), un milieu de terrain américain qui évolue au Los Angeles Galaxy aux côtés de Zlatan Ibrahimovic.