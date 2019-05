publié le 02/05/2019 à 18:02

Corinne Diacre est née le 4 août 1974 (44 ans) à Croix, dans le Nord de la France. Elle débute le football en 1982 à Saint-Chamond, tout près de Saint-Étienne. Ses parents déménageant régulièrement, la suite de sa carrière chez les juniors se passe dans différents petits clubs du centre de la France, Abusson de 1983 à 1986, Azérables de 1986 à 1988.



Évoluant au poste de défenseure centrale, Corinne Diacre intègre le club professionnel de l'AS Soyaux à 14 ans, où ses parents ont décidé de se poser. Dès lors, un lien fort se crée avec le club de Charente. Elle y passe dix-neuf années en tant que joueuse, de 1988 à 2007. Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit l'oblige à mettre fin à sa carrière à 32 ans.

Ou plutôt à la première partie de sa carrière. À peine remise sur pied, elle passe et obtient le certificat de formatrice puis décroche le poste d'entraîneure de son club de toujours, l'AS Soyaux. Parallèlement, elle rejoint le staff de l'équipe de France féminine en tant qu'adjointe du sélectionneur Bruno Bini de 2007 à 2013.

Clermont, la rampe de lancement

2014. Corinne Diacre franchit un nouveau pallier. Pour la première fois, une femme décroche le brevet permettant d’entraîner une équipe professionnelle évoluant en Ligue 1 ou Ligue 2. Ce sera Clermont, en deuxième division, après le coup de théâtre Helena Costa, autre femme, portugaise, choisie par le président Claude Michy mais qui lui fait faux bond avant même le début de la saison 2014-2015.

L'ancienne recordwoman de sélections avec les Bleues (121) est intronisée le 28 juin 2014. Encore une première historique. Le 12 septembre, elle enregistre son premier succès, face au Havre (1-0). Clermont termine la saison à la 12e place. Diacre est élue meilleure entraîneur de Ligue 2 par France Football. Une consécration.

14 victoires en 20 matches à la tête des Bleues

Prolongée pour deux ans, la femme d'1,76 m s'inscrit un peu plus dans le paysage footballistique français. Clermont se classe 7e en 2016, 12e en 2017. Fort logiquement, c'est elle qui est appelée pour succéder à Olivier Echouafni à la tête des Bleues le 30 août 2017. Une seule femme avait été nommée sélectionneuse avant elle, Élisabeth Loisel, qui restera en poste dix ans (août 1997, janvier 2007).



Diacre, elle, est là depuis moins de deux ans. Mais avec elle, l'équipe de France est passée du statut de quart-de-finaliste des JO 2016 et de l'Euro 2017 à prétendante au titre mondial. Son bilan est de 14 victoires, 3 nuls et trois défaites en 20 matches. Dernièrement, ses Bleues ont notamment battu les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, le Japon, l'Australie et le Canada, grandes nations du football féminin.

La Didier Deschamps au féminin ?

Si elle assure que l'équipe de France "n'est absolument pas favorite" de son Mondial, la brune aux yeux clairs déborde d'ambition. Calme, patiente, déterminée, elle sait aussi remettre en place ses joueuses, comme lorsqu'elle lance en conférence de presse à l'attention de Marie-Antoinette Katoto : "Il va falloir qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle veut, il y a des choses qui sont incompréhensibles".



Corinne Diacre, la Didier Deschamps au féminin ? Peu importe le parallèle. Mais si sacre mondial il y a le dimanche 7 juillet, elle sera la première à l'accepter, peut-être même à le revendiquer. Les Bleues sont à sept matches du plus grand bonheur. Mais avant de penser aux quatre derniers, il faudra d'abord monter en puissance contre la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria.