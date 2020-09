publié le 24/09/2020 à 10:01

La tenante du titre et numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty ; la lauréate du dernier US Open et 3e au classement WTA, la Japonaise Naomi Osaka ; celui qui est encore pour beaucoup considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, le Suisse Roger Federer ; deux des rares Français demi-finalistes en Grand Chelem dans l'histoire, Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille. La liste des absents de marque pour ce Roland-Garros 2020 est consistante.

Spectateurs et (surtout) téléspectateurs ne verront pas non plus à l'oeuvre deux figures du tennis masculin, l'Australien Nick Kyrgios et l'Argentin Juan Martin Del Potro. L'Espagnol Rafael Nadal, le Serbe Novak Djokovic, l'Autrichien Dominic Thiem, le Suisse Stan Wawrinka seront en revanche de la partie, tout comme Gaël Monfils et Richard Gasquet du côté des Français - le cas de Benoît Paire est en suspens.

Chez les dames, la Tchèque Marketa Vondrousova tentera de confirmer sa place de finaliste de l'an dernier. Après quatre finales perdues en Grand Chelem, l'Américaine Serena Williams va-t-elle enfin égaler le record de titres (24) de l'Australienne Margaret Court Smith ? Elle vise un troisième sacre à Paris, la Roumaine Simona Halep un deuxième. Mais avant de se pencher sur les favoris, focus sur les sept figures qui ne seront pas là.

1. Ashleigh Barty

"L'Open de France de l'an dernier a été le tournoi le plus spécial de ma carrière, et ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère". L'australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, a fait part de sa décision de renoncer à la défense de son titre mardi 8 septembre, via les réseaux sociaux.

"Il y a deux raisons pour ma décision, a expliqué la joueuse de 24 ans : la première ce sont les risques sanitaires qui existent encore à cause du Covid. La deuxième est ma préparation, qui n'a pas été idéale alors que mon coach n'a pas pu s'entraîner avec moi à cause de la fermeture des frontières en Australie".

Fin juillet, Barty avait également renoncé à l'US Open en raison des "risques importants" liés au coronavirus. L'an dernier, elle était devenue la première Australienne depuis 46 ans à remporter Roland-Garros en battant en finale la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (21 ans) 6-1, 6-3.

2. Naomi Osaka

La Japonaise Naomi Osaka (22 ans), elle, a dû renoncer en raison d'une blessure persistante à une cuisse. "Malheureusement je ne pourrai pas jouer à Roland-Garros cette année, a annoncé la lauréate du dernier US Open (finale dames le 12 septembre) le 18 septembre. Ma cuisse me fait encore mal et je n'aurai pas le temps pour me préparer à la terre battue".

"Ces deux tournois étaient trop proches l'un de l'autre pour que je puisse les enchaîner cette année", a ajouté celle qui a remporté à New York son troisième tournoi du Grand Chelem, en battant la Biélorusse Victoria Azarenka en finale (1-6, 6-3, 6-3). Elle s'y était déjà imposée en 2018 et s'était ensuite adjugé l'Open d'Australie 2019.

3. Roger Federer

Le forfait de Roger Federer remonte à beaucoup plus loin dans l'année. Le Suisse, qui a eu 39 ans début août, avait décidé de ne revenir que pour la saison sur herbe après une opération du genou droit en février. La pandémie de Covid-19 l'a ensuite poussé à mettre un terme à toute la saison afin de se reposer complètement en vue de 2021.



Toujours numéro 4 mondial, Federer avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie en début d'année avant de s'incliner en trois sets face à Djokovic. Vainqueur de Roland-Garros en 2009 (demi-finaliste l'an dernier), il possède toujours le record de titres en Grand Chelem, 20. Mais en cas de succès sur la terre battue parisienne cette année, Nadal (19) le rejoindra. Djokovic en est à 17.

4. Jo-Wilfried Tsonga

Comme Federer, Jo-Wilfried Tsonga, ex 5e joueur mondial (février 2012) aujourd'hui 52e, a été contraint de mettre un terme à sa saison 2020, en raison d'une blessure persistante au niveau du bassin, a-t-il annoncé mercredi 16 septembre. "J'ai un problème avec ma sacro-iliaque et mes iliaques, avec des œdèmes osseux et une inflammation qui persiste".



"Mais j'ai toujours le moral, la rage, l'envie et la motivation pour revenir en 2021 en espérant que ça évolue positivement", a assuré le Manceau (35 ans). "Ces derniers mois ont été compliqués" mais "on se creuse les méninges avec tout le corps médical pour essayer que je puisse revenir sur les courts le plus vite possible".



Après 2008 et 2018, ce n'est que la troisième fois depuis son explosion au plus haut niveau que Tsonga manquera Roland-Garros, où il a atteint deux fois les demi-finales (2013 et 2015).

5. Lucas Pouille

À Paris, Lucas Pouille n'a, lui, jamais dépassé le 2e tour. Cette année, l'ex 10e joueur mondial aujourd'hui 60e (26 ans) est encore convalescent après une opération du coude droit en juillet ; il espère revenir à la compétition fin octobre, a annoncé son entourage jeudi 17 septembre.



"Devoir renoncer à jouer Roland-Garros quand on est un joueur français, c'est un crève-cœur, a déclaré le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019. Mais je dois être réaliste et raisonnable : la priorité est la guérison totale de mon coude, ainsi que la période nécessaire de préparation pour mon retour sur le circuit".



Pouille, entraîné par Amélie Mauresmo depuis fin 2018, n'a pas joué le moindre match sur le circuit principal en 2020. Il a fait une croix sur le début de saison à cause de son coude douloureux après avoir, déjà, mis un terme anticipé dès mi-octobre à la précédente.

6. Nick Kyrgios

Très en vue en juin pour ses critiques contre Novak Djokovic et les autres participants à l'Adria Tour, marqué par plusieurs cas de joueurs positifs au coronavirus à commencer par le numéro 1 mondial, Nick Kyrgios est resté cohérent en décidant de zapper l'US Open puis Roland-Garros en raison de la pandémie.



L'impulsif australien de 25 ans, 42e mondial, n'a plus participé aux Internationaux de France depuis 2017. Il n'y a jamais dépassé le 3e tour. Ses deux quarts de finale en Grand Chelem remontent à 2014 (Wimbledon) et 2015 (Open d'Australie).

7. Juan Martin Del Potro

Après deux ans de galère en raison de multiples blessures et opérations entre 2014 et 2016, Juan Martin Del Potro était parvenu à retrouver son meilleur niveau en 2018 avec une deuxième demi-finale à Roland-Garros et une nouvelle finale à l'US Open. Mais l'Argentin de 32 ans a sévèrement rechuté.



L'ex numéro 3 mondial, redescendu au 132e rang, a récemment été opéré pour la troisième fois du genou droit, dont il souffre depuis le tournoi de Shanghai en octobre 2018, a annoncé son porte-parole dans un communiqué publié mercredi 26 août. "Jean Martin Du Poulain" n'a plus disputé le moindre match depuis son abandon au 2e tour du tournoi du Queen's en juin 2019.