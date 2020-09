publié le 22/09/2020 à 21:10

L'exception à la Française. Alors que les trois autres tournois du Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie, Wimbledon (annulé cette année) et l'US Open, débutent un lundi, Roland-Garros commence un dimanche, et ce depuis 2006. La finale du simple messieurs clôture le tournoi deux semaines plus tard.

Initialement, la 119e édition des Internationaux de France de tennis devait se dérouler du dimanche 24 mai au dimanche 7 juin. Dans un premier temps repoussés au dimanche 20 septembre en raison de l'épidémie de coronavirus, les premiers coups de raquette en compétition auront finalement lieu le dimanche 27 septembre (heure à déterminer entre 11h et 14h).

Les qualifications pour les simples messieurs et dames ont, elles, débuté lundi 21 septembre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. 5.000 spectateurs par jour pourront aussi assister, sur tous les courts, aux matches des tableaux de doubles messieurs et dames. Le double mixte et le tournoi des légendes ont en revanche été annulés.

Nadal encore en finale le dimanche 11 octobre ?

La finale du simple dames est prévu samedi 10 octobre. Par crainte de la Covid-19, la tenante du titre, l'Australienne Ashleigh Barty, a préféré renoncé. Chez les messieurs, manqueront à l'appel Roger Federer (forfait pour la fin de saison après une opération à un genou), Jo-Wilfried Tsonga (douleurs au bassin) ou Lucas Pouille (opéré d'un coude en juillet).

Novak Djokovic et Rafael Nadal, eux, seront bien présents. L'Espagnol sera-t-il encore présent en finale, le dimanche 11 octobre ? Il a disputé, et remporté, les trois dernières, et n'a manqué le rendez-vous final qu'à trois reprises depuis le premier de ses 12 sacres en 2005. Dans l'intervalle, seuls Federer (2009), Stanislas Wawrinka (2015) et Djokovic (2016) ont pu s'emparer de sa couronne.