publié le 07/12/2018

Nommé le 23 juin 2018 capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, une première pour une femme, Amélie Mauresmo ne prendra finalement pas le relais de Yannick Noah sur le banc des Bleus en 2019. "J'ai fait une erreur, clairement", en acceptant le poste, concède-t-elle au lendemain de son renoncement, vendredi 7 décembre.



Au moment où elle s'est engagée, l'ancienne joueuse aujourd'hui âgée de 39 ans ne pensait pas, "jamais", que la réforme du format de la mythique compétition par équipes allait être entérinée par la Fédération internationale de tennis. Désormais, la Coupe Davis se déroulera sur une semaine et sur terrain neutre, Madrid en 2019), non plus en cinq matches au meilleur des cinq manches mais sur trois rencontres en deux sets gagnants.

"Forcément, le format nouveau m'attire moins, explique celle qui a remporté Wimbledon en 2006. Ce n'est plus ce pourquoi j'avais signé, plus ce pourquoi j'avais vraiment envie de me bouger et ce pourquoi je vibrais. En parallèle de ça, il y avait le discours de Lucas (Pouille, qu'elle va entraîner), qui était avec beaucoup d'envie de sa part, de mettre des choses en place assez ambitieuses".

Je fais beaucoup de choses au feeling Amélie Mauresmo Partager la citation





"Finalement je fais beaucoup de choses au feeling. Il y a eu une façon de me parler, de me dire les choses. Ça me plaisait comme challenge. Tous les aspects de ce boulot me semblent très intéressants". 10e joueur mondial en mars, Pouille, 24 ans, est tombé au 32e rang à la fin de la saison 2018. Dans un passé récent, Mauresmo a entraîné l'Écossais Andy Murray.