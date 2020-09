Tennis : au bout du suspense, Thiem remporte l'US Open contre Zverev

Crédit : AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 14/09/2020 à 04:07

Sa quatrième finale de Grand Chelem aura donc été la bonne. L'Autrichien Dominic Thiem, 3e mondial, a remporté l'US Open, son premier titre du Grand Chelem, en retournant une finale très mal embarquée face à l'Allemand Alexander Zverev (7e) 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6), ce dimanche 13 septembre à Flushing Meadows.

Mené deux sets à rien, Dominic Thiem est allé au bout de lui même pour revenir dans cette finale puis s'imposer. C'est au terme d'un bras de fer d'une grande intensité au 5e set, les quatre précédents ayant été moins disputés de part et d'autre, que Thiem a fait la différence.

Breaké à 5-3, il a immédiatement repris le service de Zverev, qui servait pour le titre, pour rester en vie, et une fois de plus au 11e jeu pour mener 6-5. Mais l'Allemand, 5e mondial, est parvenu à débreaker à son tour pour arracher un jeu décisif. Il lui a fallu trois balles de match dans le tie-break du 5e set pour triompher, après plus de 4h d'un combat éreintant.

Avec ce titre, l'Autrichien est devenu le premier nouveau vainqueur d'un Majeur depuis Marin Cilic en 2014, à Flushing Meadows également. Depuis la victoire de Stanislas Wawrinka à l'US Open 2016, soit 13 tournois du Grand Chelem consécutifs, aucun d'entre eux n'avait échappé au "Big three", composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.