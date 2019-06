et AFP

publié le 08/06/2019 à 14:00

L'une n'avait jamais dépassé les quarts dans un tournoi Grand Chelem, l'autre les 8es : l'Australienne Ashleigh Barty (23 ans, 8e joueuse mondiale) et la Tchèque Marketa Vondrousova (19 ans, 38e) s'affronteront dans une finale inédite à Roland-Garros, samedi 8 juin à partir de 15h, si la météo le permet.



Deux novices, deux nouvelles têtes, et deux premières. Le dernier carré du tableau féminin, décimé, avec trois joueuses découvrant de tels sommets en Grand Chelem, ne pouvait de toute façon donner lieu à un autre scénario. La Roumaine Simona Halep, tenante du titre, avait disparu en quarts, l'Américaine Serena Williams et la numéro 1 mondiale Naomi Osaka dès les 16es.

Les Françaises, elles, ont toutes été éliminées avant le 3e tour. Consolation : Kristina Mladenovic s'est qualifiée pour la finale du double dames avec a Hongroise Timea Babos. "Kiki" s'empare en plus de la place de numéro 1 mondiale de la spécialité.