publié le 25/01/2019

Pour décrocher sa première finale en Grand Chelem, Lucas Pouille va devoir gravir une montagne. Alors que le Français dispute sa première demi-finale à l'Open d'Australie ce vendredi 25 janvier, à partir de 9h30 heure française, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, se dresse face à lui.



Le tennis français masculin n'avait plus été à pareille fête dans l'un des quatre tournois majeurs depuis près de deux ans et demi et la demi-finale, perdue face au Serbe en quatre sets, de Gaël Monfils à l'US Open Open 2016.

De retour au premier plan après deux saisons compliquées, le nouveau protégé d'Amélie Mauresmo, 24 ans, occupait la 31e place au classement ATP au début du tournoi. Même en cas de défaite face à "Djoko", il grimpera au moins aux alentours du 15e rang. Mais au vu de sa forme et du tennis pratiqué, il n'y a aucune raison de partir battu d'avance, même face à la machine qu'est redevenue le Serbe de 31 ans.



Pour en arriver là, Pouille s'est successivement défait du Kazakh Mikhail Kukushkin (56e mondial), de l'Allemand Maximilian Marterer (70e), de l'Australien Alexei Popyrin (149e), du Croate Borna Coric (12e) et du Canadien Milos Raonic (17e). Il a lâché cinq sets en cinq matches.



Djokovic a pour sa part eu raison de l'Américain Mitchell Krueger (231e), de Jo-Wilfried Tsonga (177e), du Canadien Denis Shapovalov (27e), du Russe Daniil Medvedev (16e) et du Japonais Kei Nishikori (9e) en abandonnant deux sets en route et en profitant de l'abandon de ce dernier.



Quant aux précédents face à face entre les deux hommes, il n'y en tout simplement pas eu en matches officiels. Le vainqueur retrouvera en finale un Rafael Nadal monstrueux depuis le début du tournoi (encore 6-2, 6-4, 6-0 en demi contre le Grec Stafanos Tsitsipas, le tombeur de Roger Federer en 8es).