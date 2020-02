publié le 20/02/2020 à 12:01

Roger Federer rejouera-t-il un, jour à Roland-Garros ? Se remettra-t-il de cette opération ? Le joueur de tennis suisse de 38 ans, recordman des victoires en Grand Chelem (20) et toujours numéro 3 mondial, a pris tous les observateurs par surprise jeudi 20 février en annonçant son retrait des courts au moins jusqu'au mois de juin.

"Mon genou droit me dérange depuis un petit moment, explique Federer dans un message posté sur les réseaux sociaux. J'espérais que ça irait, mais après un examen et une discussion avec mon équipe, j'ai décidé de me faire opérer arthroscopique en Suisse hier. Après la procédure, les médecins ont confirmé que c'était la bonne chose à faire et sont très confiants pour une guérison complète".

"En conséquence, je devrai malheureusement manquer Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et l'Open de France (Roland-Garros, ndlr), poursuit l'ancien numéro 1 mondial. Je suis reconnaissant pour le soutien de tout le monde. J'ai hâte de revenir jouer bientôt, on se revoit sur l'herbe". Son prochain objectif est donc Wimbledon, qui se déroulera du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet.

Federer reste sur une demi-finale à l'Open d'Australie, sèchement perdue face au Serbe Novak Djokovic (7-6, 6-4, 6-3). C'est aussi en demie qu'il s'était arrêté l'an passé à Roland, là encore face au futur vainqueur, l'Espagnol Rafael Nadal, et en trois manches (6-3, 6-4, 6-2). Le Suisse s'est imposé une fois sur la terre battue parisienne, en 2009.