DÉCOUVERTE - Une lettre d'Amérique - Émeutes au Capitole : le 6 janvier 2021, le jour où la démocratie américaine a tremblé

Une lettre d'Amérique - Émeutes au Capitole : le 6 janvier 2021, le jour où la démocratie américaine a tremblé

Lecture - 18m

La date du 6 janvier 2021 s'est faite une place dans les livres d'Histoire. Ce jour de certification des résultats de la présidentielle américaine par le Congrès aura été marqué par l'impensable : l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump.



Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, revient sur ces quelques heures où la démocratie a tremblé, où l'Amérique a assisté, médusée, à un coup de force. Un événement raconté depuis l'intérieur, et que les jours précédents laissaient déjà présager. La veille, au meeting du républicain en Géorgie, tous s'en disaient persuadés : il allait se passer "quelque-chose" ce 6 janvier.



Chaque semaine, le mardi, Lionel Gendron nous adresse une lettre d'Amérique. Un podcast sous forme de courrier audio, posté depuis Manhattan, à New York. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.